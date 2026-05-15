Yucatán cierra con seis medallas en remo dentro de la Olimpiada Nacional 2026

Los remeros yucatecos cerraron su participación en la Olimpiada Nacional 2026 a tambor batiente al conseguir un total de tres medallas, dos de plata y una de bronce, en el último día de competencias.

Durante cuatro días los mejores exponentes de la disciplina del remo del país se dieron cita en la Pista Internacional de Progreso en busca de las medallas y donde la delegación local cerró su participación con seis preseas, una de oro, dos de segundo lugar y tres de tercero.

La máxima ganadora de preseas por el Estado fue Ana Isabella Rodríguez del Sol quien se colgó un total de tres medallas, en esta oportunidad se quedó con el segundo sitio en la prueba de los 500 metros un par de remos categoría 15-16 años.

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Isa, quien también tuvo un primero y un tercer lugar, hizo en la jornada del viernes un tiempo de 1:57.03 minutos; solo fue superada por la guanajuatense Rosaura Hernández Martínez (1:55.53) cerró el pódium la capitalina Valentina Moreno Galindo (1:59.30).

El otro metal argento lo compartieron Elías Puc Caamal y Moisés Martínez García en dos pares de remos, 17-18 años, en la distancia de 500 metros, hicieron el recorrido con marca de 1:41.27 minutos.

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El rey en esta prueba fueros los tapatíos Luis Fajardo Sánchez y Armando Bernardino Hernández (1:37.98); mientras que, la tercera plaza la tuvieron los bajacalifornianos Ángel González Moreno y Eduardo Delgado Grabados (1:47.80).

Por su lado, el tercer sitio para los boxitos lo tuvieron Anyelina de los Santos Uzcanga y Daniela Padilla Maravillas con 2:06.53 minutos.

Las reinas fueron las bajacalifornianas Ruth Guillén Columo (1:54.93) y la segunda posición la tuvieron las jaliscienses Regina Ramos Larios y Kristian Padilla Sandoval (1:59.61).