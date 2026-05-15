Secretario de Seguridad de Rubén Rocha en Sinaloa comparece en USA y se declara no culpable

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa en el gobierno de Rubén Rocha, compareció en una corte federal en Manhattan, Nueva York, en donde se declaró no culpable por los cargos por narcotráfico que la fiscalía de Estados Unidos presentó en su contra.

Fueron funcionarios de la oficina administrativa de la corte de Manhattan los que confirmaron que Mérida Sánchez compareció, pero no confirmaron si fue arraigado.

De acuerdo con fuentes del Departamento de Justicia, el exfuncionario estatal se habría entregado a las autoridades de Estados Unidos el pasado 11 de mayo. Por su parte, el Gabinete de Seguridad federal dio a conocer que Mérida cruzó a pie de Sonora hasta Arizona, donde fue detenido por el Servicio de Marshals de ese país.

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Después de esto, al día siguiente, fue presentado ante un juez federal de Arizona, para que después se determinara su traslado al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, en Nueva York, donde esperará su procedimiento criminal.

El exsecretario Gerardo Mérida Sánchez enfrenta cargos por tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina, dos por posesión y uso de armas de fuego, junto con otros nueve acusados, como es el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.