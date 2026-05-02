Nueva inversión en Yucatán busca detonar el sector energético y tecnológico

La cartera de inversión en Yucatán supera actualmente los 112 mil millones de pesos en proyectos manifestados, informó el secretario de Economía y Trabajo, Ermilo Barrera Novelo, en el marco de un encuentro entre autoridades estatales y directivos de una empresa internacional del sector energético y tecnológico.

Durante esta reunión, encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena, se formalizó la intención de desarrollar un nuevo proyecto de inversión en la entidad, como parte de la estrategia de crecimiento industrial del estado.

En el encuentro participaron altos ejecutivos de la compañía, incluido su vicepresidente global, quienes manifestaron su interés en avanzar hacia la posible instalación de una planta en Yucatán.

La empresa cuenta con presencia internacional y más de 50 mil colaboradores, lo que la posiciona como un actor relevante en la manufactura avanzada y en cadenas de valor vinculadas a la transición energética.

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De acuerdo con lo expuesto durante la reunión, el estado ofrece condiciones como estabilidad, certeza jurídica, coordinación institucional y talento especializado, factores que influyen en la atracción de inversiones de largo plazo.

Asimismo, se señaló que este tipo de proyectos podrían contribuir a la integración de Yucatán en sectores relacionados con la innovación tecnológica y la producción de alto valor agregado.

Por su parte, el vicepresidente de la empresa expresó el interés de la compañía en establecer relaciones con socios locales y explorar oportunidades de negocio en la entidad, con miras a consolidar el proyecto y generar nuevas inversiones.

El anuncio forma parte de una agenda de coordinación entre el Gobierno del Estado, el Gobierno de México y la iniciativa privada para impulsar proyectos estratégicos en la región.

Finalmente, se destacó que la posible inversión tendría el potencial de fortalecer la proveeduría local e integrar a empresas yucatecas en cadenas de valor de mayor contenido tecnológico.