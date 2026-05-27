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Yucatán / Mérida

Investigan presunto feminicidio al Sur de Mérida; hay un detenido

La SSP informó que la mujer fue encontrada dentro de una vivienda en la colonia San José Tecoh al Sur de Mérida.

Por Redacción Por Esto!

27 de may de 2026

1 min

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SSP informa que una mujer fue localizada sin vida en San José Tecoh.
SSP informa que una mujer fue localizada sin vida en San José Tecoh. / Especial

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que este día se atendió un llamado en la colonia San José Tecoh, en Mérida, donde una mujer fue localizada sin signos vitales dentro de un inmueble.

Al lugar acudieron agentes estatales y paramédicos de la SSP, quienes confirmaron la situación y procedieron conforme a los protocolos establecidos.

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Con la información recabada en el sitio, se implementó un operativo de búsqueda en la zona, a partir de la descripción de una persona que habría sido vista al salir del lugar.

Posteriormente, se recibió otro reporte en las inmediaciones, donde un hombre cayó del techo de una vivienda ubicada a unas calles, por lo que recibió atención médica.

Al coincidir con la descripción aportada inicialmente, fue detenido por su presunta participación en el caso y será puesto a disposición de la autoridad competente para las diligencias legales.

Por el momento no es posible brindar más información, al tratarse de una investigación en curso.

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