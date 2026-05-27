Hallan a un hombre sin vida en un predio de la colonia Cortés Sarmiento de Mérida

La presencia de un hombre sin vida en una casa en abandono de la colonia Cortés Sarmiento generó una fuerte movilización policiaca la mañana de este miércoles en el Oriente de Mérida.

Habitantes del sector alertaron a las autoridades luego de notar que una persona que acostumbraba permanecer en la zona no reaccionaba mientras permanecía tirada bajo el techo del acceso principal de un predio deshabitado.

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Minutos después arribaron policías estatales y técnicos en urgencias médicas, quienes confirmaron que el individuo ya había fallecido, por lo que se procedió a asegurar el sitio en espera de las autoridades ministeriales.

El inmueble quedó bajo resguardo de agentes policiacos mientras peritos y elementos de la Fiscalía General del Estado realizaban las primeras investigaciones y el procesamiento de la escena.

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Vecinos señalaron que el hombre vivía en condición de calle y con frecuencia utilizaba viviendas abandonadas del rumbo para refugiarse.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del fallecimiento, por lo que será la necropsia de ley la que determine qué ocurrió.