Gobierno de Yucatán homenajea a 485 docentes por 30, 40 y 50 años de servicio

Tras décadas dedicadas a formar generaciones de yucatecos, 485 maestras y maestros de los 106 municipios del estado recibieron un reconocimiento por su trayectoria en las aulas.

En una ceremonia realizada en el Centro Internacional de Congresos (CIC), encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena y la presidenta honoraria del DIF Yucatán, Wendy Méndez Naal, se entregaron preseas y distinciones a docentes con 30, 40 y 50 años de servicio.

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El Mandatario estatal destacó que los docentes reconocidos representan la fuerza del magisterio yucateco, desde las escuelas de las ciudades hasta las comisarías donde, aunque el camino suele ser largo y el salón pequeño, la vocación de enseñar sigue siendo enorme.

Indicó que la entrega de las medallas Raquel Dzib Cicero, Ignacio Manuel Altamirano y Pablo Moreno Triay representa el reconocimiento del pueblo de Yucatán a quienes han dedicado su vida a educar. “En el Gobierno del Renacimiento Maya, el magisterio es aliado, es interlocutor y es prioridad”, resaltó.

Legado en las aulas

Asimismo, agradeció el respaldo del Gobierno federal para fortalecer la educación pública en la entidad, ya que, agregó, gracias a esa coordinación, hoy se reconoce a integrantes de los sistemas federal y estatal, y quienes han hecho de la docencia un proyecto de vida.

“Nuestro compromiso con ustedes es seguir poniendo a la educación pública en el centro de las prioridades de nuestro gobierno. Estas medallas representan mucho más que años de trabajo, representan vidas transformadas con su entrega. Lo que hoy estamos construyendo es fruto de las semillas que ustedes han sembrado durante décadas, por eso les expresamos nuestro reconocimiento”, concluyó.

El secretario de Educación del Estado, Juan Balam Várguez, detalló que 406 docentes reciben la medalla Raquel Dzib Cicero por 30 años de servicio; 59, la medalla Ignacio Manuel Altamirano por 40 años de labor educativa, y 20 la medalla Pablo Moreno Triay por 50 años de trayectoria.

Sembrando esperanza

Por su parte, la maestra con 50 años de servicio, Olga María de la Luz Cupul Díaz, expresó que esta distinción representa una vida dedicada a formar y servir a la sociedad, acompañando, orientando, escuchando y sembrando esperanza entre la juventud.

“Cada uno de los que salió adelante, cada generación que encontró nuevas oportunidades, da sentido a todos nuestros años de servicio”, remarcó.

En el evento participaron legisladores, funcionarios de la Segey, así como representantes de las secciones 33 y 57 del SNTE y organizaciones sindicales del sector educativo.