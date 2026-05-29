Persisten severos encharcamientos e inundaciones en calles de Progreso tras intensas lluvias

Las constantes lluvias registradas durante los últimos días continúan generando severas afectaciones en distintos sectores del puerto de Progreso, donde numerosas calles permanecen inundadas y con importantes acumulaciones de agua que dificultan el tránsito vehicular y peatonal, dejando incluso banquetas completamente cubiertas.

Las precipitaciones derivadas de la interacción de diversos sistemas meteorológicos han provocado que amplias zonas del municipio presenten niveles de agua que superan los 40 centímetros de altura, especialmente en áreas bajas y de difícil desagüe, situación que ha generado preocupación entre habitantes y comerciantes.

De acuerdo con información emitida por la Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy), las condiciones actuales son resultado de la presencia de una vaguada sobre la Península de Yucatán, combinada con el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe y el Golfo de México, además de inestabilidad atmosférica que ha favorecido lluvias fuertes a intensas en gran parte del estado.

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La dependencia estatal informó que este potencial de precipitaciones podría mantenerse durante los próximos días, principalmente en horarios vespertinos y nocturnos, por lo que se prevén más encharcamientos e inundaciones urbanas en distintos municipios costeros y del interior de Yucatán.

En Progreso, una de las zonas más afectadas corresponde a las calles cercanas a la Ciénega, donde históricamente el nivel del terreno favorece la acumulación del agua pluvial. Vecinos reportaron calles completamente anegadas, con el agua cubriendo banquetas y accesos a viviendas, complicando el paso tanto de automóviles como de motocicletas y peatones.

Otra de las áreas con fuertes afectaciones es el sector cercano al Colegio de Bachilleres de Progreso, donde varias vialidades permanecen prácticamente bajo el agua desde las lluvias registradas en días recientes. En algunos tramos, automovilistas se han visto obligados a reducir considerablemente la velocidad para evitar daños a sus unidades o quedar varados en medio de las inundaciones.

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La zona Poniente del puerto también enfrenta severos problemas, particularmente en la colonia Nueva Yucalpetén, donde habitantes han señalado que el agua alcanzó niveles importantes debido a la insuficiente capacidad de absorción y drenaje. Algunas calles lucen totalmente cubiertas, dificultando incluso el acceso a viviendas y comercios.

De igual forma, el área ubicada frente al campo de los Alonzo presenta importantes acumulaciones de agua, convirtiéndose nuevamente en uno de los puntos críticos tras las recientes lluvias. Habitantes señalaron que en ciertos sectores el nivel rebasa los 40 centímetros de profundidad, generando complicaciones para familias que diariamente deben desplazarse por la zona.

Ante esta situación, la señora Marisol Canto Celis manifestó su preocupación por las condiciones que enfrentan cientos de familias progreseñas durante cada temporada de lluvias.

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“Cada lluvia se convierte en un problema para las familias, para quienes salen a trabajar, para los estudiantes y para todos los ciudadanos que merecemos vivir en condiciones dignas. Las calles destruidas, la falta de drenajes eficientes y la nula planeación urbana son el reflejo de autoridades que nunca hicieron prioridad las verdaderas necesidades del pueblo”, expresó.

La ciudadana señaló que muchas de las afectaciones no son nuevas y que año con año las familias deben enfrentar los mismos problemas de inundaciones, calles intransitables y dificultades para movilizarse, especialmente en colonias y sectores con mayores carencias de infraestructura.

Las afectaciones evidencian nuevamente los problemas de infraestructura pluvial que enfrenta el puerto, particularmente en colonias y sectores de baja altitud donde las lluvias intensas rápidamente provocan inundaciones y encharcamientos prolongados.

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Además de las molestias para la circulación, vecinos han externado preocupación por posibles daños a vehículos, viviendas y por el incremento en la presencia de mosquitos derivado de la acumulación de agua estancada.

Procivy mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y exhortó a la población a mantenerse informada a través de medios oficiales, evitar transitar por calles inundadas y tomar precauciones ante la posibilidad de nuevas lluvias durante este fin de semana.

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