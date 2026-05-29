Mérida bajo el agua: Lluvias históricas dejan severas inundaciones y decenas de autos varados

Mérida vivió este viernes la jornada de lluvia más intensa de la semana e incluso una de las más severas registradas en los últimos años, luego de que la capital yucateca acumuló entre 90 y 131 milímetros de precipitación en pocas horas, volumen que en algunas zonas equivale prácticamente a todo lo que suele llover durante mayo.

Noticia Destacada Clima en Yucatán: Habrá lluvias en las próximas 48 horas; Conagua alerta por afectaciones este 30 y 31 de mayo

El aguacero provocó severos encharcamientos, inundaciones de calles, vehículos varados, fallas en el suministro eléctrico y complicaciones viales en distintos sectores de la ciudad, principalmente en el Centro y Sur de Mérida.

Se trató además del sexto día consecutivo con lluvias en la capital yucateca, aunque municipios como Progreso, Kanasín y Caucel también reportaron precipitaciones importantes.

Centro y sur de la ciudad registran las mayores afectaciones.

Desde las primeras horas del día comenzaron chubascos dispersos, sin embargo, después del mediodía la situación se intensificó rápidamente debido al desarrollo de nubosidad asociada a tormentas de fuerte intensidad.

Poco después de la una de la tarde cayó el primer aguacero de consideración sobre Mérida, afectando inicialmente el Centro Histórico, donde calles como la 60 por 67 comenzaron a registrar acumulaciones importantes de agua.

Minutos después, una segunda tormenta todavía más intensa descargó grandes volúmenes de lluvia sobre la ciudad y agravó los encharcamientos que ya se habían formado.

En varios puntos, las vialidades quedaron prácticamente convertidas en ríos urbanos. Calles del Centro, entre ellas las 60 y 54, registraron niveles de agua que rebasaron banquetas y dificultaron tanto el tránsito vehicular como el peatonal.

Decenas de personas buscaron refugio bajo marquesinas, comercios y techumbres improvisadas, mientras automovilistas quedaron atrapados en vialidades anegadas.

La intensidad de la lluvia también redujo considerablemente la visibilidad, que por momentos apenas alcanzó entre 20 y 30 metros. Sin embargo, entre las 2 y 3 de la tarde se presentó la precipitación más intensa.

Aunque aún no hay reportes oficiales, las zonas Centro y Sur de Mérida presentan las mayores afectaciones.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH