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Ponen orden en Mérida: van 732 clausuras, más de 25 mil anuncios retirados y 323 puestos ambulantes removidos

El Ayuntamiento de Mérida va contra el desorden con clausuras, retiro de ambulantes y combate a la contaminación visual.

Por Redacción Por Esto!

16 de jun de 2026

2 min

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Continuará el reordenamiento urbano en la ciudad de Mérida
Continuará el reordenamiento urbano en la ciudad de Mérida / Especial

Con acciones para poner orden en Mérida, la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada presentó los avances en materia de ordenamiento urbano, destacando operativos de clausuras, regulación del ruido, retiro de anuncios y reordenamiento del ambulantaje.

Como parte de la estrategia Mérida Ordenada, informó que el Ayuntamiento ha realizado 732 clausuras de las cuales 434 son de construcción, 202 de uso de suelo, 39 de imagen, 31 por Protección Civil y 26 por ruido.

“Una ciudad en orden es una ciudad segura para todos. Aquí se aplica la ley sin distinción, porque el respeto a la norma es la base de la convivencia”, afirmó Cecilia Patrón durante la rueda de prensa de los lunes.

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La alcaldesa dijo que en materia de imagen urbana, se han eliminado 25 mil 161 anuncios en diferentes puntos que afectan la estética, la seguridad y el espacio público. Además, se ejecutaron cinco operativos para el retiro de 43 remolques con publicidad, logrando  el orden en las calles.

“Recuperar nuestros espacios es recuperar la tranquilidad de las familias. No vamos a permitir que se invada la vía pública ni que se contamine visualmente nuestra ciudad. La instrucción es clara: cero tolerancia a la publicidad irregular que pone en riesgo a peatones y automovilistas”, señaló la alcaldesa.

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La edil dijo que también se han intervenido 75 predios por acumulación, logrando retirar mil 091 toneladas de basura, y 102 animales rescatados.

También se han recibido 3 mil 048 denuncias por acumulación de residuos de las cuales 2 mil 644 han sido atendidas por el propietario del inmueble a partir del exhorto del Ayuntamiento.

El reordenamiento del ambulantaje también avanza. Al respecto, Cecilia Patrón detalló que se realizaron 154 operativos de alto impacto: 163 en el primer cuadro de la ciudad y 160 en colonias y periferias, logrando el retiro de 323 puestos irregulares. “El comercio es bienvenido en Mérida, pero con orden. Quien quiera vender, que lo haga respetando a los vecinos y cumpliendo la ley”, destacó.

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