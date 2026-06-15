Ayuntamiento de Mérida exhorta a denunciar actos de devastación en la Reserva Ecológica de Cuxtal

Ante los casos de devastación que se han registrado en los últimos meses en la Reserva Ecológica de Cuxtal, el Ayuntamiento de Mérida hizo un llamado a la ciudadanía, en especial a las comunidades que habitan este espacio, ha mantenerse alerta sobre cualquier maquinaria que acceda dentro de la reserva y que pueda representar una amenaza a la conservación de este pulmón verde.

Sobre los casos de devastación, la Presidenta Municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, informó que ya han sido vinculadas a proceso dos personas con sus respectivas denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y dando parte a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

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La primera edil meridana puntualizó que de las 12 mil hectáreas que conforman la reserva, a la comuna solo le corresponden 2 mil, mientras que el resto son del ejido. No obstante, debido a la importancia que representa Cuxtal en cuanto a recursos hídricos y verdes, es responsabilidad de todos cuidarlo, así como notificar a las autoridades cuando se sospecha de alguna amenaza.

Patrón Laviada destacó que Cuxtal no solo representa uno de los pulmones verdes más importantes de la zona metropolitana, sino que también es la principal reserva hídrica de la comuna. “De la planta de agua potable que está en San Ignacio sale el 40 por ciento del agua que consumimos en nuestra ciudad. Es nuestra principal reserva hídrica de la ciudad y por eso están importante que todos sepamos el valor que tiene para Mérida”.

En cuanto a las detenciones, la alcaldesa reconoció el oportuno trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), la FGE y Profepa, ya que son ellos quienes cuentan con las facultades para detener los actos de devastación. Respecto a la labor del municipio, insistió en que continuarán atentos a los reportes que reciban.

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”Lo que queremos es que pase esta devastación, porque a veces cuando llegamos ya es tarde y nosotros llamamos inmediatamente como Ayuntamiento a la Profepa y a la Secretaría de Seguridad Pública, quienes inmediatamente llegan. Pero a veces estos reportes lo recibimos muchos días y ya se avanzó, ya se deterioró el espacio, ya hubo desmonte y eso es algo que no queremos que pase”.

En este sentido, exhortó enérgicamente a las siete comunidades colindantes a la Reserva Cuxtal, entre ellas Molas, Dzoyaxché o Yaxnic, ha reportar cualquier movimiento sospechoso de maquinarias en las inmediaciones de Cuxtal para que el Ayuntamiento de parte a las autoridades competentes y se puedan detener los desmontes antes de que ocurran.