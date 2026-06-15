Programa “Ver Mejor” continúa en Mérida: 381 personas reciben lentes graduados gratis

Un total de 381 lentes graduados gratuitos fueron entregados ayer a habitantes de la colonia Castilla Cámara por la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada, como parte del programa Ver Mejor orientado a apoyar la salud visual de la población y reducir gastos extras en la economía familiar.

Con ello, el Ayuntamiento superó los 10 mil lentes entregados en esta administración y continúa brindando apoyo directo a los hogares meridanos, al evitarles un gasto que, en muchas ocasiones, representa un impacto significativo en el presupuesto familiar.

“Llegamos hasta ustedes como parte de nuestro compromiso de trabajar con justicia social, para que tengan mejor calidad de vida, ahorrar recursos e invertirlos en otras necesidades, como la alimentación familiar o los estudios de sus hijas e hijos”, expresó Cecilia.

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La edil agregó que, como parte de las acciones sociales, también se acercan a la ciudadanía otros servicios de salud como: la Tarjeta Mérida Contigo, que integra los servicios médicos del Ayuntamiento y Ferias de la Salud para llevar en las colonias y comisarías.

Además, se brinda atención en salud mental en cinco sedes especializadas y se ofrecen apoyos a personas con discapacidad mediante becas de movilidad, entrega de aparatos ortopédicos y terapias para mejorar su calidad de vida.

Mencionó que el Ayuntamiento ofrece además terapias de aprendizaje, psicología, comunicación y lenguaje para el desarrollo integral de las personas con discapacidad y trastornos del neurodesarrollo.

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“Aseguramos que el recurso público se invierta en la gente, especialmente en quienes más lo necesitan. Estos apoyos son posibles gracias a la confianza y responsabilidad ciudadana, al mantener el diálogo con su Ayuntamiento y también al cumplimiento en el pago del predial, porque cada peso recaudado se traduce en beneficios para más familias”, señaló la edil.

Por su parte, Arturo León Itzá, director de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, destacó que el programa Ver Mejor ha beneficiado a más de 10 mil 221 personas en situación de pobreza, fortaleciendo su bienestar y contribuyendo a su desarrollo personal, académico y familiar.

Recordó que los lentes cuentan con graduación monofocal y bifocal de hasta seis dioptrías, protección contra rayos UV (UVA, UVB y UVC) y recubrimiento antirrayas para una mayor durabilidad; son elaborados de acuerdo con la graduación específica luego de recibir atención optométrica.

Para mayores informes sobre las próximas fechas de exámenes optométricos, se puede acudir a las ventanillas de la Dirección de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, en la calle 65 No. 368 interior, entre 40 y 42, del Centro, o comunicarse a los números 9999246900 y 9999246962, extensión 81799, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.