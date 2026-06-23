Concluye el proceso de despenalización del aborto en Yucatán; el Congreso retira la protección a la vida desde la fecundación

El Congreso del Estado de Yucatán aprobó por unanimidad la reforma al artículo primero de la Constitución local, con lo que concluyó formalmente el proceso legislativo que permitió la despenalización del aborto en la entidad y eliminó la referencia constitucional que establecía la protección de la vida desde la fecundación.

La decisión fue avalada ayer lunes por las y los diputados de todas las fuerzas políticas durante una sesión extraordinaria del Pleno, en cumplimiento de una resolución judicial que ordenaba al Poder Legislativo armonizar el marco constitucional estatal con los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Con esta modificación, la Constitución yucateca deja de contener una disposición que el máximo tribunal del país ha considerado incompatible con los derechos humanos, así como con los sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes. La reforma pone fin a un proceso legislativo que se extendió por más de un año.

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En abril de 2025, el propio Congreso local había aprobado la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación mediante reformas al Código Penal; sin embargo, en ese momento se mantuvo sin cambios el texto constitucional, lo que derivó en el incumplimiento de la orden judicial de armonización.

Sanción por desacato

Pese a la aprobación de la reforma, las y los 35 integrantes de la Legislatura deberán pagar una multa individual de 26 mil 981 pesos, derivada del desacato en que incurrió el Congreso al no cumplir en tiempo y forma con la resolución de la autoridad judicial.

La sanción representa un monto global superior al millón de pesos para el Poder Legislativo y será aplicada de manera individual a cada diputado, independientemente de su postura en la votación.

Previo a la sesión, legisladoras señalaron que la multa ya había sido notificada y que el descuento se realizará directamente a sus percepciones. La medida ocurre tras la resolución que sancionó al Congreso por incumplir la orden emitida por la SCJN.

Debate político y cierre

Tras la votación, colectivas feministas y organizaciones que promovieron los recursos legales celebraron la aprobación de la reforma, al considerar que se trata del cierre de una deuda histórica de 17 años y la eliminación de un marco constitucional que, afirmaron, contribuía a la criminalización y estigmatización de quienes deciden interrumpir un embarazo.

Aunque la reforma fue aprobada sin votos en contra, el proceso legislativo estuvo marcado por desacuerdos previos entre fuerzas políticas, particularmente durante la discusión de la despenalización en el Código Penal el año pasado.

Armonización con la SCJN

Con esta modificación, Yucatán se alinea con los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha sostenido en distintos criterios a través del tiempo que las disposiciones que protegen la vida desde la fecundación no pueden utilizarse para restringir derechos reproductivos ni para criminalizar el aborto.

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La reforma constitucional, en ese sentido, representa la culminación de un proceso de armonización jurídica que fue exigido por la autoridad federal.

Otros nombramientos

La misma sesión del Congreso incluyó otros asuntos de carácter administrativo, entre ellos la designación de titulares en órganos internos de fiscalización.

Por unanimidad, el Pleno nombró a María Isabel Barroso Pino como titular de la Unidad de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY). La decisión estuvo a un voto de la unanimidad total dentro de la terna presentada.

Tras la votación, la funcionaria rindió protesta ante el Pleno en una ceremonia encabezada por la presidencia de la Mesa Directiva.

Asimismo, los legisladores aprobaron también el nombramiento de Irving Mañé Flores como titular de la Contraloría Interna del Poder Legislativo, quien también tomó protesta de inmediato tras la votación unánime.

Con estos nombramientos, el Congreso del Estado de Yucatán cerró una sesión extraordinaria compleja marcada por decisiones de alto impacto político, social y jurídico para la entidad.