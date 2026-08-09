Vecinos denuncian tala y contaminación en cenotes de Playa del Carmen

Dos cenotes con síntomas de contaminación se encuentran dentro del predio que el gobierno municipal de Playa del Carmen taló la vegetación para construir un centro comunitario en el fraccionamiento Las Palmas II, ante esto vecinos piden al gobierno detener la tala para conservar la selva, ya que están acabando con el poco follaje, principal hábitat de especies en peligro de extinción, así comentaron los ciudadanos: Anselmo de la Cruz, Francisco Torres, Juan Carlos Rodríguez, Andrés García, Zoila Salazar y Mauricio González.

Por su parte, el biólogo Roberto Rojo, miembro de Cenotes Urbano y Selvame MX, señaló que el predio alberga especies protegidas y una cueva de alto valor biológico que debe conservarse.

Cabe mencionar que uno de los cenotes no ha sido explorado, el agua se encuentra sucia, está rodeado de vegetación única y en temporada de lluvias la zona se llena de agua, según dicen vecinos de Palmas II.

Noticia Destacada Claudia Sheinbaum encabeza inicio de la Jornada Nacional de Reforestación 2026 en Puebla

“Queremos que el predio sea conservado como pulmón verde de la ciudad, porque ya no tenemos árboles. Por mero capricho político de la presidente municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, talaron la vegetación sin consenso ciudadano”, opinó el ciudadano Anselmo de la Cruz.

El cenote adjunto al área devastada debería protegerse, porque son de gran importancia, forman la principal fuente de agua dulce en la península de Yucatán, sustentan ecosistemas únicos con especies endémicas y representan un enorme valor cultural e histórico como sitios sagrados de la civilización maya, agregó.

“Es lamentable que el gobierno no muestre respeto y empatía por la naturaleza. Este cenote creemos que ya está contaminado porque en los alrededores había vendedores ambulantes y todos los residuos sólidos los dejaban en la zona, que al paso del tiempo terminan al fondo del cenote”, opinó el ciudadano Francisco Torres.

En la región, al no haber ríos superficiales, los cenotes se conectan con el sistema de ríos subterráneos que abastecen de agua a la naturaleza y a las comunidades, comentó el comerciante Juan Carlos Rodríguez.

Por su parte, el ciudadano Andrés García criticó a las autoridades del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que “de verde no tienen nada, mejor dicho, están más verdes porque no tienen visión para trabajar en la protección y conservación de los recursos naturales”.

En tanto, la señora Zoila Salazar comentó que este cenote necesita acciones de saneamiento y educación ambiental para proteger los cenotes de la península de Yucatán, urge establecer campañas de concientización de no arrojar desechos sólidos.

Para el biólogo Roberto Rojo, en estos cenotes o cuevas existen registros de biodiversidad donde aparecen plantas, hongos y distintas especies de fauna, entre ellas la rana leopardo.