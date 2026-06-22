Pesca ilegal mantiene en riesgo a especies marinas de Yucatán; pepino de mar vuelve al mercado negro

La pesca furtiva en Yucatán ha registrado un aumento considerable en los últimos meses, pese a la apertura de la temporada de captura del mero. Entre las especies más explotadas destacan el caracol, el pepino de mar y el pulpo.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades para frenar esta actividad, restaurantes de diversos puertos del estado figuran entre los principales consumidores de productos obtenidos de manera ilegal, particularmente pulpo y caracol.

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En el caso del pepino de mar, aunque su extracción ha disminuido en comparación con años anteriores, continúa registrando alta demanda en el mercado negro debido a su cotización en países asiáticos.

La comercialización en restaurantes de especies fuera de temporada, así como de ejemplares que no cumplen con las tallas mínimas permitidas, representa un problema ya que brinda a los furtivos un mercado para colocar sus capturas.

Sobre este tema, José Luis El Chino Carrillo Galaz, dirigente regional del sector pesquero, señaló que la extracción ilegal de pepino de mar cobra fuerza en el estado debido a su elevado valor comercial, lo que incentiva a más personas a capturarlo sin control ni medidas de conservación.

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Hasta el momento, autoridades federales, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, y la Secretaría de Marina han logrado asegurar diversos cargamentos y detectar actividades ilícitas en la costa yucateca, confirmando que el pepino de mar vuelve a ser una de las especies más afectadas.

Pescadores de distintas comunidades costeras han denunciado la presencia de buzos que extraen especies protegidas. Señalaron que esta problemática sigue vigente y afecta a los ecosistemas marinos y a las especies de interés comercial.