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Abren registro a la Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores: fechas, requisitos y módulos en Yucatán

Del 22 al 28 de junio se tendrá el registro a la Pensión de Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.

Por Redacción Por Esto!

22 de jun de 2026

1 min

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Hay registro en Yucatán para las Pensiones Mujeres Bienestar y de Adultos Mayores
Hay registro en Yucatán para las Pensiones Mujeres Bienestar y de Adultos Mayores / Especial

Del 22 al 28 de junio de 2026 se llevará a cabo en Yucatán el nuevo periodo de registro a la Pensión de Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, programas del Gobierno de México que entregan apoyos económicos directos mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

El trámite se realizará en los Módulos de Bienestar correspondientes a cada zona del estado, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, y el día de atención dependerá de la letra inicial del primer apellido, conforme a un calendario que será publicado próximamente.

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar

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¿Quiénes pueden registrarse?

La Pensión para Personas Adultas Mayores está dirigida a mexicanas y mexicanos que tengan 65 años o más. Este programa otorga un apoyo económico bimestral de 6 mil 400 pesos en 2026, como parte de las políticas de bienestar social del Gobierno federal.

Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar está enfocada en mujeres de 60 a 64 años de edad, quienes reciben un apoyo de 3 mil 100 pesos bimestrales, con el objetivo de brindar respaldo económico previo a la incorporación a la pensión universal de adultos mayores.

Ambos programas forman parte de la estrategia social del Gobierno de México para ampliar la cobertura de protección económica y reducir las brechas de vulnerabilidad en la población de Yucatán y el resto del país.

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Requisitos para el registro en Yucatán

Las personas interesadas deberán presentar documentación en original y copia:

  • Acta de nacimiento
  • Identificación oficial vigente
  • CURP
  • Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses)
  • Número telefónico de contacto

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