Hopelchén sin actos en Día de los Pueblos Indígenas, "pasa desapercibido"

Este domingo 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y al menos en la ciudad de Hopelchén y en todo el municipio, este acontecimiento que debería ser importante conmemorar, pasó desapercibido porque ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno organizó algún evento alusivo al respecto.

El profesor bilingüe ya jubilado y también escritor en lengua maya José Antonio González Cauich, popularmente conocido como “Kiro”, lamentó esa situación pues dijo que es penoso que Hopelchén, cuya identidad y cultura como muchos pueblos de la Península de Yucatán son de origen maya, no se haya realizado algún evento para conmemorar esta fecha internacional.

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En entrevista, el docente retirado expresó que este día es un dato y una fecha muy importante, en el que el gobierno federal le ha dado el nombramiento de pueblos indígenas y originarios a las comunidades, lo cual es un acto de justicia, pero falta el reconocimiento por parte de las autoridades estatales y municipales.

El popular “Kiro” señaló que ninguna instancia de los tres niveles de gobierno hizo algún evento alusivo, tal vez porque cayó en domingo, pero dijo que, aunque sea fin de semana, se debió conmemorar.

Reiteró que ni el Centro Coordinador del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en el municipio de Hopelchén realizó algún evento alusivo, pese a que es esa dependencia federal la que debería preservar y promover los valores ancestrales de la cultura maya.

González Cauich insistió en que ninguna institución de gobierno está valorando a los pueblos indígenas, y la prueba es que este domingo 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas pasó desapercibido.

Por último, resaltó que los indígenas cheneros siempre hacen lo que les corresponde, que es preservar la identidad y la cultura maya, mientras que l