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Vecinos denuncian falta de limpieza en Nueva Jerusalén

La calle 20 de la colonia Nueva Jerusalén en Champotón se encuentra invadida por maleza y basura, sin acciones de limpieza por parte de autoridades.

Por Jorge May

9 de ago de 2026

1 min

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Basura y maleza agravan problemas en temporada de lluvias
Basura y maleza agravan problemas en temporada de lluvias

Ante la densidad de no querer implementar trabajos de limpieza y chapeo, ya sea por parte de la dirección del plantel 09 de Cobacam, o bien, por el Ayuntamiento de Champotón, a la calle 20 le sigue ganando terreno la maleza, situación que se está agravando en esta temporada de lluvias.

Lo anterior se pudo corroborar tras un recorrido por dicha arteria ubicada en la colonia Nueva Jerusalén, al sur de la ciudad.

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Se verificó que la maleza ha invadido parte de la vialidad, además de las condiciones en las que se encuentran las cablerías eléctricas. A este problema se suma la acumulación de basura que algunas personas están arrojando en esta periferia, tales como: plumas de aves y restos de televisores análogos.

Algunos colonos han externado que la limpieza le corresponde a dicho plantel educativo; sin embargo, aseguran que la propia dirección del colegio ha argumentado que dicha responsabilidad recae al Ayuntamiento.

Andrés Pineda comentó que la cantidad de maleza, además de dar muy mal aspecto, resta visibilidad a los conductores y representa un problema para la proliferación del mosquito: “En todos lados está así; tanto en carreteras como en varias zonas de la ciudad”, concluyó.

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