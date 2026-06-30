Yucatán tendrá el primer Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos del Sureste para capacitar talento industrial

El gobernador Joaquín Díaz Mena impulsa la creación del primer Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos (CAST) del Sureste para que la mayor inversión que llega a Yucatán se traduzca en más oportunidades de empleo para las familias yucatecas.

A través de este Centro, el primero del Sureste; se capacitará a las y los jóvenes con las habilidades que demanda la industria para que sean quienes ocupen los empleos mejor remunerados.

A través de este espacio se preparará, certificará y vinculará al talento humano local para que sean las familias yucatecas las principales beneficiarias de los empleos mejor remunerados y las oportunidades que genera el desarrollo y la transformación que vive el estado.

Noticia Destacada Incorporan a parteras mayas tradicionales de Yucatán al sistema nacional de salud

En una reunión con el director del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), Rodrigo Rojas Navarrete, se presentó este proyecto que forma parte de la Estrategia de Capacitación para la Industria y articula los esfuerzos de esta institución con la Secretaría de Economía y Trabajo (SETY) y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán (Icatey).

El Renacimiento Maya está impulsando proyectos estratégicos que representan mayor inversión, empleo y mejores oportunidades para las familias yucatecas.

Por ello, en el CAST se capacitará a las y los jóvenes con las habilidades para atender las necesidades actuales de la industria.

Noticia Destacada Joaquín Díaz Mena asiste a reunión con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

“El CAST va más allá de los cursos, pues va a ofrecer asesoría técnica en procesos productivos y estas exigencias de calidad son cada vez mayores. Yucatán tendrá la infraestructura para responder. La capacitación técnica por muchos años ha caminado por un camino diferente a las necesidades y a la pertinencia del mercado laboral, por eso es muy importante que estas dos rutas se unan”, afirmó el mandatario estatal.

Díaz Mena señaló que se estima la generación de más de 186 mil empleos en el sector manufacturero, resultado de que las empresas quieren venir a instalarse atraídas por obras como la modernización del Puerto de Altura y el Tren Maya de Carga, por lo que su Gobierno ve con buenos ojos este proyecto que permitirá capacitar, actualizar y certificar de manera acorde con lo que requieren las industrias que están llegando.

“Un joven que inicia hoy su nivel medio superior podrá salir con competencias certificadas del Conalep, pero también aquellos que ya son trabajadores y quieran actualizar sus conocimientos para que tengan un reconocimiento formal y verificable. Este Centro les abre las puertas, puesto que, junto a la formación técnica, se incluyen habilidades enfocadas en competencias socioemocionales, de comunicación y liderazgo, y trabajo en equipo”, sostuvo.