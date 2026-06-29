Incorporan a parteras mayas tradicionales de Yucatán al sistema nacional de salud

Las parteras tradicionales de Yucatán fueron incorporadas por primera vez al sistema nacional de salud y recibirán un apoyo económico bimestral de tres mil pesos, anunció el gobernador Joaquín Díaz Mena al instalar el Comité Estatal de Partería y presentar la Tarjeta Elvia Carrillo Puerto.

La medida representa un reconocimiento histórico al papel de las parteras mayas, al integrar oficialmente sus conocimientos ancestrales con la medicina científica y fortalecer su labor en favor de la salud materna en las comunidades.

El Comité beneficia a 327 parteras tradicionales y a más de 20 mil personas gestantes en 73 municipios, con control prenatal en las comunidades, partos de bajo riesgo y redes listas para atender emergencias obstétricas.

Noticia Destacada Joaquín Díaz Mena asiste a reunión con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

Cada nacimiento atendido tendrá acceso al Registro Nacional de Partería y al certificado de nacido vivo, para garantizar el derecho a la identidad desde el primer día. El Comité también busca reducir la mortalidad materna y perinatal con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y pertinencia cultural.

La Norma 020

Díaz Mena agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuya visión de un sistema de salud incluyente hizo posible la Norma 020 de Partería, emitida en el 2025 tras décadas de intentos, que da a las parteras sueldos dignos, capacitación y respaldo institucional.

“Es un acto de justicia social hacia las mujeres que durante generaciones han cuidado la salud de Yucatán con sus manos, su conocimiento ancestral y su entrega desinteresada”, afirmó el Mandatario estatal.

La partera Juana Pool Kinil lo resumió así: “La partería no compite con la medicina moderna, suma esfuerzos para que los partos sean seguros y los hospitales se abran sin discriminación”.

Noticia Destacada Yucatán activa operativo de seguridad para el Verano 2026 con despliegue de más de siete mil elementos

Integrantes

En la instalación acompañaron al gobernador el secretario de Salud y presidente del Comité, Miguel Alberto Alcocer Gamboa; el titular del IMSS en Yucatán, Gustavo Ignacio Prieto Torres; el subdelegado médico del Issste, Mario Alcocer Basto; el director de Prevención y Protección de la Salud, Javier Balam López, y la directora general del Centro Nacional de Equidad de Género de la Secretaría de Salud federal, Teresa Ramos Arreola.

Aunque durante décadas su trabajo se desarrolló al margen de las instituciones, las parteras tradicionales han sido un pilar de la atención materna en la entidad, especialmente en comunidades mayas, generalmente distantes de ciudades con clínicas u hospitales.

Por ello, su reconocimiento dentro del sistema de salud representa un cambio en la política pública al incorporar formalmente los saberes ancestrales a la atención médica.