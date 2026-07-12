Inflación en Mérida se desacelera; infraestructura y energías renovables apuntalan estabilidad económica

La inflación en Mérida mantiene una tendencia de moderación y podría continuar acercándose a la meta establecida por el Banco de México, afirmó el secretario de Economía y Trabajo de Yucatán (SETY), Ermilo Barrera Novelo.

El funcionario atribuyó este comportamiento al fortalecimiento de la producción local, la reducción de costos logísticos y los acuerdos nacionales para contener el precio de productos básicos y combustibles.

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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inflación anual en la capital yucateca se ubicó en 4.06 por ciento al cierre de mayo del 2026, cifra que permanece por encima del objetivo permanente del Banco de México (Banxico), de 3 por ciento, aunque muestra una trayectoria de desaceleración.

Diversos factores

El funcionario señaló que este comportamiento responde a diversos factores tanto nacionales como internacionales. Entre ellos destacó el desarrollo de infraestructura que permite reducir los costos de transporte de mercancías, y la estrategia de impulsar una mayor producción dentro del estado para disminuir la dependencia de mercados externos. “Se alcanza de diferentes formas, disminuyendo los costos logísticos con las grandes obras y produciendo más en el estado”, sintetizó.

Añadió que también han influido factores macroeconómicos y geopolíticos, además de los acuerdos impulsados por el Gobierno federal para estabilizar los precios de combustibles y algunos alimentos, como el maíz, medidas que, consideró, seguirán favoreciendo la contención de la inflación.

Inversión energética

En ese contexto, Barrera Novelo destacó que el fortalecimiento de la infraestructura energética forma parte de la estrategia para mantener la competitividad de Yucatán y sostener la llegada de nuevas inversiones.

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Explicó que la SETY trabaja de manera coordinada con la Agencia de Energía de Yucatán para acompañar proyectos de inversión privada destinados a ampliar la capacidad de generación eléctrica en la entidad, principalmente mediante fuentes renovables.

Precisó que actualmente existe un portafolio de inversiones interesadas en desarrollar proyectos de energía eólica y fotovoltaica, los cuales se suman a las obras que impulsa la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para fortalecer el suministro eléctrico en el estado.

Sostuvo que garantizar un abasto suficiente de energía es un factor clave para atraer nuevas empresas, particularmente del sector industrial, al considerar que la disponibilidad de infraestructura energética se ha convertido en uno de los principales elementos que evalúan los inversionistas antes de establecer operaciones.