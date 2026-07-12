Codhey exhibe violaciones a derechos humanos; señala a tres ayuntamientos y a la SSP

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) emitió cuatro recomendaciones durante el primer semestre del 2026, dirigidas a ayuntamientos y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Lo anterior, tras acreditar violaciones que van desde el incumplimiento de resoluciones judiciales hasta detenciones arbitrarias, violencia institucional, discriminación y la muerte de una persona bajo custodia policial.

La primera recomendación, 01/2026, fue dirigida al municipio de Tekantó por incumplir durante años un laudo laboral emitido desde el 2013 a favor de tres extrabajadores municipales.

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La Comisión concluyó que la autoridad vulneró el derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, específicamente el acceso efectivo a la justicia y la ejecución de resoluciones en un plazo razonable, al retrasar el cumplimiento de la sentencia mediante recursos y omisiones administrativas.

Deceso bajo custodia

En la recomendación 02/2026, acreditó violaciones graves a los derechos humanos por parte de elementos de la Policía Municipal de Akil, luego del fallecimiento de un hombre de 25 años mientras se encontraba bajo custodia de los agentes en mayo del 2022.

El organismo determinó que fueron vulnerados el derecho a la vida, a la integridad y seguridad personal, así como el derecho a la legalidad, al determinar la existencia de tratos crueles, inhumanos o degradantes y un ejercicio indebido de la función pública. El caso se originó tras la muerte del detenido, cuyo cuerpo presentaba diversas lesiones que motivaron la apertura de una investigación de oficio.

Por otra parte, la recomendación 03/2026 fue dirigida al Cabildo de Tahdziú por diversas conductas atribuidas al presidente municipal Pedro Yah Sabido, denunciadas por regidores del Ayuntamiento.

La Comisión acreditó violaciones al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, al derecho a la igualdad y al trato digno por discriminación, al derecho a un ambiente laboral libre de violencia y acoso, así como al derecho a una buena administración pública.

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Entre los hechos documentados se encuentran presuntas expresiones denigrantes hacia regidoras por razón de género, presiones para aprobar cuentas públicas y solicitudes de préstamos municipales, amenazas, intentos de soborno y retención de salarios, además de un ambiente de intimidación dentro del Cabildo.

Intervención indebida

Finalmente, la recomendación 04/2026 fue dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por hechos ocurridos en enero de 2023, cuando un motociclista lesionado en un accidente de tránsito y su hermano menor de edad denunciaron haber sido víctimas de detenciones arbitrarias, agresiones físicas y malos tratos por parte de elementos estatales.

La Codhey determinó que se vulneraron los derechos a la libertad personal, a la integridad y seguridad personal, a los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a la legalidad y seguridad jurídica. Entre los hechos acreditados se encuentran el uso excesivo de la fuerza, la detención del adolescente sin informarle las causas ni sus derechos, además de agresiones físicas y amenazas durante su traslado.