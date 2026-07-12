Carambola en Campeche deja cuantiosos daños materiales

Una carambola entre tres vehículos ocasionó afectaciones a la circulación y cuantiosos daños materiales la mañana de este domingo sobre la Avenida Circuito Baluartes, frente al Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Dr. Abraham Azar Farah” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la colonia Centro de la capital del Estado.

El accidente se registró en el tramo comprendido entre la calle 20 del barrio de San José y la avenida Central, donde, por causas desconocidas, colisionaron un automóvil Lincoln Continental negro con placas de Quintana Roo, un autobús del sistema de transporte urbano Ko’ox, marca Yutong, y un Hyundai Accent color champagne con matrícula de Campeche.

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Tras el impacto, las tres unidades quedaron detenidas sobre la carpeta asfáltica, bloqueando parcialmente uno de los carriles de circulación y generando congestionamiento vehicular en una de las zonas de mayor tránsito de la ciudad, especialmente por la cercanía con el hospital del IMSS.

Elementos de la Policía Estatal, así como agentes de Tránsito y Control Vehicular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), acudieron al sitio para resguardar el área, colocar señalamientos preventivos y dirigir el flujo vehicular, mientras realizaban las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades.

Tres vehículos chocan frente al IMSS

De acuerdo con los primeros reportes, los conductores involucrados optaron por llegar a un acuerdo mediante sus aseguradoras, por lo que no fue necesario el traslado de las unidades al corralón ni la puesta a disposición ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam).

A pesar de lo aparatoso del percance y de la movilización de las corporaciones de seguridad, no hubo personas lesionadas, por lo que el incidente quedó únicamente en pérdidas materiales y afectaciones temporales a la circulación vehicular.