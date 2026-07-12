Motociclista muere al derrapar y estrellarse contra un poste en Cancún

Un masculino a bordo de una motocicleta itálika pierde la vida luego de derrapar sobre el periférico a la altura de Cielo Nuevo y estrellarse contra un poste de Comisión Federal de Electricidad.

Fuerte accidente se registró sobre el periférico a escasos metros de la avenida La king enfrente del fraccionamiento cielo nuevo en Cancún luego luego de que el conductor de una motocicleta itálica que circulaba exceso de velocidad perdió el control golpeó el camellón central y posteriormente se estrelló contra un poste de comisión federal de electricidad.

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Al arribar paramédicos confirmaron que el sujeto ya no contaba con signos vitales por lo que procedieron a tapar el cuerpo con una manta quirúrgica y retirarse de la zona.

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Elementos de la policía de investigación de la fiscalía general del estado y agentes policiacos realizaron el acordamiento de la zona hasta el arribo de peritos criminalistas para realizar el levantamiento del cuerpo y posteriormente trasladarlo al SEMEFO.