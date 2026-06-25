Avanzan proyectos estratégicos para Yucatán; inversiones por 142 mil mdp y 79 mil empleos impulsan logística, industria y energía

La ampliación del Puerto de Altura de Progreso, el desarrollo del Tren Maya de carga, los Polos de Desarrollo para el Bienestar y el fortalecimiento de la infraestructura energética forman parte de una cartera de proyectos que, de acuerdo con el Gobierno estatal, buscan transformar la economía y la competitividad de Yucatán durante las próximas cinco décadas.

Durante una conferencia de prensa, el gobernador Joaquín Díaz Mena presentó los avances de las principales obras impulsadas como parte de la estrategia denominada Renacimiento Maya y aseguró que la entidad atraviesa una etapa de desarrollo sin precedentes gracias a la coordinación entre el Gobierno estatal y la administración federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Acompañado por integrantes de su gabinete, el Mandatario estatal afirmó que la combinación de proyectos logísticos, energéticos e industriales permitirá fortalecer la atracción de inversiones, mejorar la conectividad y generar nuevas oportunidades laborales para miles de familias yucatecas.

“Nunca en la historia de Yucatán habían pasado tantas cosas buenas al mismo tiempo”, expresó el titular del Ejecutivo estatal al referirse a la ampliación portuaria, el Tren Maya de carga, los proyectos energéticos y los Polos de Desarrollo para el Bienestar.

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El Puerto de Altura

Uno de los proyectos con mayor impacto económico es la ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progreso. El secretario de Economía y Trabajo, Ermilo Barrera Novelo, informó que la primera etapa ya fue concluida con una inversión pública de mil 630 millones de pesos (mdp), recursos destinados a ampliar el canal de navegación en profundidad, longitud y anchura.

Detalló que la segunda fase ya se encuentra en marcha mediante una inversión privada de 948 mdp por parte de SSA Marine México, empresa que desarrollará infraestructura para atender embarcaciones de mayor tamaño.

Asimismo, la tercera etapa, a cargo de la Secretaría de Marina, se encuentra en proceso de licitación y contempla trabajos de dragado en áreas operativas y la construcción de plataformas portuarias.

Según las proyecciones oficiales, el proyecto completo representará una coinversión público-privada de 12 mil 225 mdp y permitirá incrementar la superficie operativa del puerto de 34 a 114 hectáreas, con el objetivo de triplicar su capacidad productiva.

Polos del Bienestar

Barrera Novelo señaló además que los Polos de Desarrollo para el Bienestar contemplados para Progreso y Umán buscarán atraer empresas mediante incentivos fiscales y facilidades para la instalación de nuevas inversiones, que se traducen en empleos.

En ese contexto, informó que Yucatán mantiene actualmente una cartera de 80 proyectos de inversión que representan una derrama estimada superior a 142 mil millones de pesos y la posible generación de más de 79 mil empleos directos e indirectos.

Otro de los ejes estratégicos es el Tren Maya de carga, particularmente el tramo ferroviario Poxilá-Progreso, considerado clave para conectar la actividad industrial del estado con los principales corredores logísticos nacionales.

Al respecto, la directora general de la Agencia para el Desarrollo de Yucatán, Mary Angélica Pérez López, informó que la liberación del derecho de vía para el proyecto registra un avance del 94 por ciento, y la construcción del ramal ferroviario supera el 52 por ciento de ejecución.

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La funcionaria destacó que esta infraestructura permitirá facilitar el movimiento de mercancías y fortalecer la integración de Yucatán a cadenas logísticas nacionales e internacionales.

Energías renovables

En materia energética, el titular de la Agencia de Energía de Yucatán, Pablo Gamboa Miner, informó que actualmente la entidad cuenta con una capacidad de generación de mil 500 megavatios mediante tres plantas de ciclo combinado, dos plantas de vapor y una de turbogás.

Precisó que la planta Mérida IV ya opera al cien por ciento de su capacidad, mientras que la central de Valladolid entrará en funcionamiento una vez concluido el gasoducto que permitirá abastecerla de gas natural.

Asimismo, destacó que el estado continúa impulsando proyectos de energía renovable, con una capacidad adicional de 300 megavatios provenientes de cinco plantas de generación limpia. Añadió que existen más de 40 proyectos energéticos en cartera, de los cuales seis comenzarán a desarrollarse este año.

Respecto al gasoducto Cuxtal II, el funcionario explicó que la obra avanza conforme al calendario previsto y atraviesa 23 municipios a lo largo de más de 698 km de infraestructura.

Durante la conferencia, Díaz Mena también informó que sostuvo una reunión con el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, para revisar el proyecto de creación de un sistema arrecifal para Yucatán, iniciativa orientada a la recuperación de ecosistemas marinos, el fortalecimiento del turismo de naturaleza y la generación de oportunidades económicas para comunidades pesqueras.

El Gobernador destacó además que la ampliación portuaria estará acompañada por una nueva base de operaciones navales equipada con embarcaciones y patrullas oceánicas, con el objetivo de fortalecer la vigilancia marítima y brindar mayor seguridad a las rutas comerciales.