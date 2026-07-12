Semáforos inteligentes en Mérida: la propuesta para acabar con el tráfico en el Centro Histórico

La sincronización inteligente de semáforos podría convertirse en una de las principales soluciones para reducir la congestión vehicular en Mérida, especialmente en el Centro Histórico y las vialidades con mayor aforo, afirmó el ingeniero en Tránsito y especialista en vialidad, René Flores Ayora.

El experto adelantó que presentará esta propuesta el próximo jueves durante los foros de consulta convocados con motivo del financiamiento por mil 500 millones de pesos que solicitará el Gobierno del Estado para obras de infraestructura, agua potable y movilidad, entre otros rubros para el Plan Renacimiento de Mérida.

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Eficacia comprobada

Flores Ayora explicó que este tipo de sistemas ha demostrado su eficacia en otras ciudades del país. Recordó que Monterrey, Nuevo León, implementó desde hace dos décadas un programa de sincronización semafórica que mejoró la movilidad urbana, mientras que León, Guanajuato, modernizó 546 intersecciones, equivalentes al 73 por ciento de su red semafórica, con buenos resultados.

Explicó que en ese municipio del bajío opera un Centro de Control de Semáforos que monitorea en tiempo real el comportamiento del tránsito mediante sensores instalados en puntos estratégicos.

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El sistema ajusta automáticamente los ciclos de los semáforos para dar prioridad al transporte público o responder a incrementos en la carga vehicular, lo que permite mejorar la fluidez del tránsito.

El especialista señaló que un modelo similar podría implementarse en la capital yucateca, donde habita más de un millón de personas y cada día aumenta el parque vehicular y con ello, los problemas de movilidad, tanto para conductores como peatones..

Finalmente, consideró que un centro de control de esta naturaleza funcionaría como un C5 de la movilidad, al coordinar la operación de los semáforos para optimizar la circulación y reducir los conflictos viales.