Proyecto Las Dunas en Chuburná Puerto: convocan a manifestación en Mérida este viernes

Organizaciones ambientalistas realizarán este viernes una marcha en Mérida para manifestar su rechazo al proyecto inmobiliario Las Dunas, que se construye en Chuburná Puerto, Progreso.

La protesta busca visibilizar las preocupaciones por el presunto impacto ambiental de la obra sobre las dunas costeras y la vegetación nativa, así como exigir una mayor protección del litoral yucateco.

La movilización partirá del Monumento a la Patria, donde activistas, habitantes y ciudadanos se concentrarán para exigir la protección del litoral yucateco y manifestar su oposición al desarrollo impulsado por la empresa Designia.

¿Por qué protestan contra el proyecto Dunas?

De acuerdo con los colectivos convocantes, el proyecto implicó el desmonte de vegetación nativa y trabajos de excavación sobre la duna costera, un ecosistema considerado clave para la protección natural de la costa frente a fenómenos meteorológicos y la erosión.

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Además, los ambientalistas advierten que permitir este tipo de construcciones podría abrir la puerta a nuevos desarrollos inmobiliarios en zonas ambientalmente sensibles del litoral de Yucatán.

¿Qué dicen las autoridades sobre el desarrollo?

Las autoridades estatales han sostenido que el proyecto cuenta con las autorizaciones emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como con los permisos estatales y municipales requeridos para su ejecución.

El desarrollo contempla la construcción de seis torres con 74 departamentos, además de albercas y áreas recreativas. La conclusión de la obra está prevista para el primer semestre de 2027.

¿Dónde se construye el proyecto Dunas?

Las obras se realizan en las inmediaciones de Chuburná Puerto, donde recientemente comenzó el ingreso de maquinaria pesada para la preparación del terreno.

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El caso ha generado un amplio debate entre organizaciones ambientalistas, habitantes de la costa y autoridades, debido al impacto que podría tener el crecimiento inmobiliario en una de las zonas costeras de mayor valor ecológico del estado.

La marcha de este viernes busca visibilizar estas preocupaciones y llamar a las autoridades para reforzar la protección de las dunas y ecosistemas costeros de Yucatán.