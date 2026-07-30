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Campeche / Sucesos

Conductor sufre quemaduras por estallido de manguera en la avenida Gobernadores de Campeche

Un conductor sufrió quemaduras de primer grado luego de que una manguera del sistema de enfriamiento de su vehículo reventara sobre la avenida Gobernadores, en Campeche.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

30 de jul de 2026

1 min

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Anticongelante hirviendo quema a conductor tras falla mecánica en Campeche
Anticongelante hirviendo quema a conductor tras falla mecánica en Campeche / Dismar Herrera

Un conductor sufrió quemaduras de primer grado luego de registrarse una falla mecánica en el automóvil que conducía sobre la avenida Gobernadores, donde fue auxiliado por paramédicos del sector salud.

Asegura que la autoridad mantiene sin respuesta sus solicitudes.

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Los hechos ocurrieron cuando el vehículo presentó un sobrecalentamiento, por lo que el conductor decidió detener la marcha a un costado de un estacionamiento situado en la avenida Gobernadores. Ahí, al abrir el cofre para revisar la avería, una manguera del sistema de enfriamiento reventó y el anticongelante hirviendo salió expulsado, provocándole quemaduras en la zona del abdomen.

Su acompañante solicitó apoyo al número de emergencias 911, por lo que paramédicos del sector salud acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria. Quienes, tras valorar las lesiones, determinaron que presentaba quemaduras de primer grado, por lo que únicamente le colocaron un vendaje y le recomendaron acudir a una consulta médica para continuar con el tratamiento, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

JGH

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