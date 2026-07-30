Cooperativa José María Morelos denuncia trabas de la ARTEC para renovar camiones en Campeche

La Cooperativa de Transportes "José María Morelos y Pavón" acusó a la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC) de incumplir los acuerdos establecidos en mesas de trabajo y mantener sin respuesta las solicitudes presentadas por la empresa, situación que, aseguró, pone en riesgo la continuidad de un servicio que presta desde hace más de 30 años.

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El representante de la cooperativa, Ernesto del Carmen Martín de Valencia, informó que desde mayo solicitó una audiencia con el director del ARTEC para conocer el avance del proyecto que la propia autoridad les pidió elaborar como parte del procedimiento derivado de un juicio de amparo. Sin embargo, afirmó que hasta ahora no han recibido respuesta.

Martín de Valencia sostuvo que la falta de comunicación mantiene a la empresa en incertidumbre jurídica y criticó que otras concesionarias sí hayan obtenido soluciones por parte de las autoridades estatales. También cuestionó las declaraciones del director del ARTEC sobre una posible salida de la cooperativa del sistema de transporte, al considerar que no se ha agotado el diálogo con los concesionarios.

El representante aseguró que la cooperativa continuará prestando el servicio hasta que exista una resolución oficial y un acuerdo por escrito con las autoridades. Asimismo, reprochó que la Secretaría de Gobierno tampoco haya atendido las solicitudes de audiencia que presentaron, pese a que fueron canalizados a esa dependencia tras exponer el tema a la gobernadora Layda Sansores San Román.

En el aspecto financiero, explicó que la empresa opera actualmente con poco más de 20 unidades, aunque únicamente 12 permanecen en circulación, debido a la disminución de pasajeros, la cual atribuyó al nuevo esquema de transporte implementado en la entidad.

Martín de Valencia afirmó que los ingresos de la cooperativa han caído más del 50 por ciento, situación que les ha impedido renovar su flotilla y cumplir con las exigencias del ARTEC de modernizar los autobuses. Señaló que, aunque la autoridad exige unidades nuevas, no ofrece créditos, financiamiento ni mecanismos de apoyo para realizar esa inversión.

Además, aseguró que la cooperativa nunca ha recibido subsidios, apoyos económicos o créditos del Gobierno del Estado, pese a prestar el servicio de transporte urbano desde hace más de tres décadas. Agregó que la falta de respaldo también ha generado adeudos laborales y obligaciones pendientes con el Infonavit, los cuales, dijo, han sido cubiertos únicamente por los socios.

Finalmente, advirtió que, si las autoridades mantienen la falta de respuesta, la cooperativa analizará nuevas medidas para exigir la instalación de una mesa de diálogo, aunque reiteró que su prioridad sigue siendo alcanzar un acuerdo que garantice la permanencia del servicio.

JGH