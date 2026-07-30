Vecinos de Misión del Carmen denuncian malos olores por registro de drenaje en Playa del Carmen

Denuncian habitantes del fraccionamiento de Misión del Carmen hedores a drenaje de un registro sobre las avenidas Misión del Carmen con Misión del Caribe, y que en este periodo de altas temperaturas aumenta la pestilencia, por lo que es urgente atender el problema para prevenir el desarrollo de enfermedades, opinaron los ciudadanos: José Aranda, Néstor Padilla, Andrea Mendoza, Yolanda Aguilar y Berenice Torres.

En tanto que en las oficinas de Aguakan los colaboradores argumentan que en Playa del Carmen no hay una persona responsable frente a la concesionaria, solo son trabajadores y que cualquier tema relacionado con la infraestructura o problemas de la red son atendidos en Cancún.

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En contraste, en la empresa figura un gerente técnico de nombre Gerardo Torres, además del gerente general Jorge Montoya y el director general de la empresa, Paul Rangel Merkley, pero no atienden a nadie y que cualquier entrevista es en Cancún, según los colaboradores.

Para el comerciante Alfredo Torres, agregó que el mal olor a drenaje en las calles ocurre principalmente por acumulación de gases tóxicos, cambios en el clima o basura acumulada en las tuberías, por eso es necesario que los responsables de la concesionaria den mantenimiento a las redes.

He trabajado en otras partes del país en limpieza de la red de drenaje sanitario, y he visto que el mal olor se debe principalmente por acopio de residuos orgánicos o fallas en la ventilación de las tuberías, por eso es necesario realizar una limpieza constante para prevenir que impacta a mayor escala, refirió.

La presencia de un jardín de niños cercano al punto afectado incrementa la preocupación / Gustavo Escalante

Siempre que paso caminando todos los días sobre la avenida principal Misión del Carmen con calle Misión del Caribe del fraccionamiento Misión del Carmen, se siente los hedores putrefactos, quiero pensar que la red está bloqueada y no fluyen las aguas, opinó el ciudadano José Aranda.

El ciudadano Néstor Padilla comentó que no es en toda la colonia, sin embargo, esta situación preocupa porque se trata de la pestilencia de aguas negras.

A una cuadra del registro de la red de drenaje que está afectando se encuentra el jardín de niños “Laura Méndez de la Cuenca, y antes que se impacte en la zona es necesario que la concesionaria actúe en la limpieza, comentó la señora Andrea Mendoza.

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La red de drenaje acumula residuos porque mucha gente deposite al drenaje grasa, jabón o cabellos, incluso comida y las bacterias sin oxígeno descomponen esta suciedad y liberan gases con olor a huevo podrido, y buscan salida en las rejillas de la red, comentó la ciudadana Yolanda Aguilar.

Para la ciudadana Berenice Torres, la concesionaria Aguakán debe realizar mantenimiento de forma periódica a las redes de drenaje sanitario para prevenir la acumulación de residuos y que impacte a la población. Además aplican tarifas muy altas, y si no pagas puntual hay multas elevadas, concluyó.