Mordeduras de serpiente de cascabel en Yucatán: cómo actuar y dónde acudir

Las mordeduras de serpiente vuelven a encender las alertas en Yucatán, luego de que en el transcurso de una semana se registraran dos casos de personas atacadas por serpientes de cascabel en Mérida, lo que pone de manifiesto la importancia de saber cómo actuar ante una emergencia de este tipo y a qué hospitales acudir para recibir atención especializada.

Especialistas y autoridades de salud recuerdan que durante la temporada de lluvias aumenta la actividad de estos reptiles, ya que salen con mayor frecuencia de sus refugios en busca de alimento o terrenos secos, incrementando la posibilidad de encuentros con personas en predios, áreas verdes, caminos y zonas periurbanas.

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¿Qué hacer si una serpiente de cascabel muerde a una persona?

Ante una mordedura, la prioridad es trasladar a la víctima lo antes posible a un hospital que cuente con antiveneno. Mientras llega la atención médica, se recomienda:

Mantener a la persona tranquila y evitar que camine o haga esfuerzos.

Inmovilizar la extremidad afectada, sin apretarla.

Retirar anillos, pulseras o ropa ajustada si la zona comienza a inflamarse.

Llamar de inmediato al 911 o solicitar apoyo para el traslado.

Además, los especialistas advierten que no se debe:

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Colocar torniquetes.

Cortar la herida.

Intentar succionar el veneno.

Aplicar hielo, remedios caseros o sustancias químicas.

Tratar de capturar o matar a la serpiente, ya que esto puede provocar otro accidente. (

¿Dónde hay antídoto en Yucatán?

La Secretaría de Salud de Yucatán informó previamente que los hospitales con disponibilidad de suero antiofídico para atender este tipo de emergencias son:

Hospital General Dr. Agustín O'Horán , en Mérida .

, en . Hospital General de Valladolid .

. Hospital General San Carlos, en Tizimín.

Las autoridades recomiendan acudir directamente al centro médico más cercano con capacidad para estabilizar al paciente y, de ser necesario, coordinar su traslado a una unidad con disponibilidad de antiveneno.