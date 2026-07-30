Omar García Harfuch confirma la detención de ‘R1', presunto actor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha informado sobre la detencion de Ramón Ángel Álvarez ayala, alias ‘R1’, quien es presuntamente el autor intelectual del asesinato del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

Fue por medio de sus redes sociales, donde el funcionario reveló los detalles de la detención del ‘R1’, quién señalado como el principal líder de ‘Los Rs’.

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“Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el autor intelectual del cobarde homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido después de meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación de SSPC México y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y Defensa con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia”

Así van las detenciones en el caso de Carlos Manzo

Además, el funcionario ha confirmado que con esta detención, ya van 31 personas detenidas por el caso de Carlos Manzo, quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre de 2025.

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“Con esta detención, suman ya 31 personas detenidas por el cobarde homicidio de Carlos Manzo. Esta acción representa un avance relevante en la estrategia de la Presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la extorsión y debilitar las estructuras criminales mediante inteligencia, investigación y coordinación, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Agradecemos la coordinación estrecha con la Fiscalía General de justicia de Michoacán y la Secretaría de seguridad pública de Michoacán”

Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el autor intelectual del cobarde homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido después de meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación de @SSPCMexico y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 30, 2026

De acuerdo con la información presentada por las autoridades, el ‘R1’, era el segundo hombre de importancia en el Cártel de Jalisco Nueva Generación, siendo uno de los elementos de confianza del abatido, Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

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