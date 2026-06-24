Mérida entregará 250 bonos de vivienda para obras de techos, pisos firmes y cuartos adicionales

El Ayuntamiento de Mérida iniciará en un plazo de entre 15 días y tres semanas la entrega de 250 bonos del programa de acciones de vivienda, mediante el cual se realizarán obras de mejoramiento habitacional dirigidas a familias que enfrentan condiciones de vulnerabilidad, informó el director de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, Arturo León.

El funcionario explicó que el programa concluyó satisfactoriamente su proceso de aprobación ante el Ramo 33 y el Cabildo de Mérida, por lo que la siguiente etapa consistirá en la entrega de los documentos que acreditan las obras que serán ejecutadas en beneficio de los solicitantes.

Noticia Destacada Invierten casi 3 mdp en la rehabilitación del parque Santa María de Guadalupe en Mérida

Detalló que los apoyos contemplan la construcción y rehabilitación de cocinas, cuartos adicionales, baños, baños adaptados para personas con discapacidad, techos y pisos firmes, dependiendo de las necesidades detectadas en el proceso de evaluación.

El funcionario señaló que durante la convocatoria se registró una alta demanda de pisos firmes, por lo que una parte importante de los recursos disponibles será destinada a este tipo de acciones, consideradas fundamentales para mejorar las condiciones de salud y bienestar de las familias.

Noticia Destacada Mérida es cada vez más cara en 2026: inflación llega a 4.06%, arriba del promedio nacional

Asimismo, indicó que la dependencia ya comenzó la planeación de los programas y acciones que serán ejecutados durante el ejercicio fiscal 2027.

El director precisó que los criterios prioritarios para acceder a estos apoyos son el hacinamiento, las condiciones de pobreza y el fecalismo al aire libre.