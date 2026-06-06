Lluvias fuertes regresarán a Yucatán desde el 10 de junio; Protección Civil emite alerta

El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy), informó que mantiene vigilancia permanente sobre diversos sistemas meteorológicos que podrían provocar un incremento gradual en el potencial de lluvias en Yucatán durante los próximos días.

De acuerdo con los análisis meteorológicos más recientes, se prevé la interacción de una zona de baja presión, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, el ingreso constante de humedad proveniente del Mar Caribe, el paso de ondas tropicales y la posible influencia regional del Giro Centroamericano.

Lluvias intensas comenzarían a partir del miércoles 10 de junio

El titular de Procivy, Hernán Hernández Rodríguez, explicó que, bajo este panorama, a partir del miércoles 10 de junio se esperan lluvias de diversa intensidad en distintos puntos del estado, con potencial de generar acumulados significativos de manera local.

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Las zonas con mayor probabilidad de afectaciones serían municipios del noroeste, centro y oriente de Yucatán, donde podrían registrarse encharcamientos e inundaciones temporales.

Suelos saturados aumentan riesgo de inundaciones en Yucatán

El funcionario señaló que, aunque las lluvias disminuyeron temporalmente durante los últimos días, las condiciones atmosféricas continúan siendo favorables para nuevos eventos de precipitación.

Además, gran parte del territorio estatal presenta altos niveles de humedad y saturación del suelo debido a las lluvias registradas durante semanas recientes, situación que incrementa el riesgo de afectaciones en zonas vulnerables.

Procivy advirtió que precipitaciones que normalmente ocasionarían daños menores, ahora podrían generar inundaciones urbanas temporales, acumulación importante de agua y problemas en puntos identificados como susceptibles.

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Giro Centroamericano podría influir en las lluvias de la Península

Las autoridades estatales reiteraron que continuarán monitoreando la evolución de los sistemas meteorológicos durante los próximos días, especialmente ante la posible influencia del Giro Centroamericano en la región.

Finalmente, Procivy pidió a la ciudadanía no bajar la guardia ante el pronóstico de lluvias para Yucatán y mantenerse pendiente de los reportes oficiales sobre el clima.

Recomiendan tomar precauciones en viviendas y comercios

Ante este escenario, Protección Civil recomendó a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y tomar medidas preventivas en viviendas y negocios. Entre las principales recomendaciones destacan:

Limpiar desagües, azoteas y alcantarillas.

Evitar tirar basura en calles y rejillas.

Preparar documentos importantes en bolsas herméticas.

Identificar refugios temporales cercanos.

Mantenerse atentos a avisos meteorológicos y de Protección Civil.

Extremar precauciones al conducir durante lluvias fuertes.

“Se recomienda a la población tomar medidas preventivas en viviendas y comercios, así como atender oportunamente las indicaciones emitidas por Protección Civil”, señaló Hernández Rodríguez.