Presentan el Plan Bienestar Metropolitano para Mérida; solicitarán préstamo de mil 562 mpd para financiarlo

El gobernador Joaquín Díaz Mena presentó el Plan Bienestar Metropolitano ante el Consejo de Planeación y Evaluación del Estado de Yucatán (Copledey) y anunció la solicitud de financiamiento por 1,562 millones de pesos, que permitirá ejecutar obras de agua potable, seguridad y vialidades en Mérida y su Zona Metropolitana.

El Plan concentra una inversión total de 4,490.9 millones de pesos en un horizonte de tres años y atiende los tres sistemas que la ciudadanía colocó al frente durante la consulta pública: agua, seguridad y movilidad. En ese territorio vive el 57.1% de la población de Yucatán.

El proyecto se construyó con 16 mesas de consulta temáticas en cinco zonas de la ciudad y una mesa metropolitana, además de una encuesta presencial y digital que registró 34,631 participaciones. Más de 95% de quienes participaron pidió ampliar y mejorar el sistema de agua potable y el tratamiento de aguas residuales, mientras que 74% calificó como muy necesaria la modernización vial y 71% solicitó fortalecer al cuerpo policial del Estado.

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En agua potable, el Plan contempla la rehabilitación integral de las plantas Mérida I y II, la sectorización de redes para recuperar hasta 72 millones de metros cúbicos de agua al año y la modernización electromecánica.

Las acciones atienden a 123 colonias que hoy registran baja presión o intermitencia, recuperan 400 litros por segundo en la Línea Mérida I y amplían la cobertura de 442,000 a más de 596,000 viviendas. Además, la construcción de nuevas plantas de tratamiento en Cielo Alto, Caucel 1 y Caucel 2 protege el acuífero kárstico, que es la única fuente de abastecimiento de la región.

En seguridad, las acciones buscan preservar la posición de Yucatán como el estado más pacífico del país, con la menor tasa de homicidio doloso a nivel nacional. El Plan incorpora 44 nuevos Puntos de Monitoreo Inteligente, 30 arcos lectores de placas, 342 cámaras adicionales y cinco Centros Integrales de Seguridad Pública en Ucú, Umán, Kanasín, Conkal y la zona periurbana oriente de Mérida, con beneficio directo para más de 350,000 habitantes.

En movilidad, la intervención contará con una inversión de cerca de 1,600 millones de pesos en la Red Metropolitana de Vialidades Seguras y se concentra en los puntos de mayor criticidad de un sistema por el que circulan más de 200 mil vehículos diarios.

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Incluye la modernización de la intersección Periférico y Canek, la renovación de vialidades inferiores en siete pasos superiores vehiculares, 3,164 luminarias LED y cinco infraestructuras peatonales que protegen a más de 36,000 usuarios diarios de transporte público.

Por ello, el Gobernador agradeció la disposición para colaborar de las y los presidentes municipales de esas 13 demarcaciones, por encima de los colores y diferencias.

Asimismo, agradeció el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hacia Yucatán para llevar a cabo este y otros proyectos que benefician a miles de familias yucatecas.

La implementación combina financiamiento de largo plazo para la infraestructura urgente, recursos presupuestales estatales y fuentes federales complementarias. El esquema preserva la estabilidad de las finanzas públicas del Estado y la continuidad de los programas de gobierno.

La propuesta llega al Poder Legislativo después de una ronda de reuniones en las que el Gobernador explicó el Plan de manera directa a todas las fracciones del Congreso.

Además, resaltó que Yucatán necesita invertir hoy en la infraestructura que sostendrá el crecimiento y el bienestar de la zona metropolitana durante las próximas décadas.

La solicitud de financiamiento será presentada este mismo día ante el Congreso del Estado por el secretario general de Gobierno, el secretario de Administración y Finanzas y el consejero jurídico, acompañada del diagnóstico técnico, el desglose de obras, el calendario de ejecución y los mecanismos de transparencia, vigilancia y seguimiento previstos para el ejercicio de los recursos.