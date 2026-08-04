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¿Qué pasó con Unión? La razón por la que el Zoológico Centenario de Mérida ya no tiene elefantes

Aunque el Zoológico del Centenario fue hogar del elefante Unión, actualmente ya no alberga ejemplares de esta especie.

Por Redacción Por Esto!

4 de ago de 2026

2 min

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Por qué ya no hay elefantes en el Zoológico del Centenario de Mérida
Por qué ya no hay elefantes en el Zoológico del Centenario de Mérida / Especial

Durante varias décadas, el Zoológico del Centenario en Mérida fue conocido por albergar a Unión, uno de los elefantes más recordados por generaciones de yucatecos que visitaron el recinto.

Sin embargo, quienes acuden actualmente al zoológico suelen preguntarse por qué ya no hay elefantes y qué ocurrió con esta especie que durante años formó parte de los principales atractivos del lugar.

Unión, un elefante que marcó a generaciones

Durante muchos años, Unión fue uno de los animales más queridos del Centenario y una de las principales atracciones para las familias que visitaban el parque.

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Su presencia quedó grabada en la memoria de miles de meridanos, quienes aún recuerdan las visitas escolares y familiares en las que el elefante era uno de los primeros ejemplares que buscaban conocer.

Con el paso del tiempo, el recinto dejó de albergar elefantes y actualmente sus espacios están ocupados por otras especies que forman parte de la colección zoológica.

¿Por qué el Centenario ya no tiene elefantes?

Hasta el momento, no existe una explicación oficial por parte de las autoridades municipales sobre la ausencia de elefantes en el zoológico.

No obstante, podría corresponder a que mantener a estos animales implica altos estándares de infraestructura, atención veterinaria y bienestar, además de importantes recursos económicos.

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Los elefantes requieren amplios espacios para desplazarse, áreas con diferentes tipos de suelo, zonas de sombra, cuerpos de agua, enriquecimiento ambiental y cuidados especializados durante toda su vida, la cual puede superar varias décadas.

Además, las tendencias actuales en el manejo de fauna priorizan que estas especies permanezcan en instalaciones diseñadas específicamente para satisfacer sus necesidades físicas, sociales y de comportamiento, con recintos de gran extensión que no todos los zoológicos pueden ofrecer.

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