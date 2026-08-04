Aldo Rendón hace fuerte advertencia luego de pelea por su falta en 'La Casa de los Famosos México'

Todo parece indicar que las cosas ya comienzan a ponerse muy tensas en ‘La Casa de los Famosos México’, pues después de la primera semana en donde los participantes se van acoplando y van revisando las reglas del juego, algunos han comenzado a sacar sus cartas para poder llegar a la final.

Uno de estos es Aldo Rendón, quien dio mucho de qué hablar en la primera Gala de Eliminación del pasado domingo 2 de agosto, ya que tuvo una fuerte pelea que ha sido tendencia en las redes sociales.

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Y es que el famoso arremetió en contra de la producción del reality, pues no le entregaban la maxifalda negra, la cual iba a usar, pero había pedido que se le hiciera un ajuste.

Aldo Rendón lanza polémico mensaje contra la producción

Incluso, se quitó el micrófono y la jefa le pidió que se lo pusiera, por lo que muy molesto pidió que lo sacaran del reality, también le pidió a la persona que no votaran para salvarlo.

“Estoy harta, ojalá me saquen a mí hoy, ya no voten por mí, ya me quiero ir a la ver… Estoy esperando para que me arreglen una put… falda, no me la pudieron arreglar, ¿para qué ching… hay equipo de producción de diseño?”

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Después Aldo Rendón tuvo la oportunidad de hablar de lo sucedido con Yahir y Memo Schutz, donde reveló parte de lo vivido y que no le ayudaron a solucionar lo de su falda, por lo que recibió ayuda de Yanet García.

“Los que me conocen saben (...). La culpa la tengo yo por contratar pend…”.

Por tal razón fue llamado al confesionario y le pidió que lo la insultara y él en broma dijo: “Acostúmbrate porque voy empezando”.pero sí aseguró que le llamaron la atención por el conflicto de la prenda:

“Me metieron una cacheteada, una tehuacaneada en la tarde, ¡les faltó amarrarme!”.

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