Julio cerró con alza en violencia y suicidios en Campeche

El mes de julio cerró con un notable incremento en estadísticas delictivas y casos de salud mental en la Entidad, al registrarse ejecuciones, ataques armados, privaciones ilegales de la libertad y nuevos suicidios.

Durante este periodo se documentaron cuatro ejecuciones en distintos municipios, con lo cual la cifra de personas asesinadas con proyectiles de arma de fuego en lo que va del año ascendió a 48 casos. Paralelamente, el acumulado anual de suicidios alcanzó también la cifra de 48 incidencias, de las cuales cinco corresponden a menores de edad.

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La Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) inició carpetas de investigación para esclarecer los homicidios dolosos, concentrados principalmente en Champotón y Carmen.

Entre los hechos:

En Pocyaxum, Champotón , fue hallado el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición .

, fue hallado el . En San Antonio Cárdenas, Carmen , un hombre fue atacado a balazos por sujetos en motocicleta .

, un hombre fue . En Canasayab, Champotón , dos hombres (F.B.R. y P.F.J.) murieron tras recibir múltiples impactos de bala en una camioneta.

, dos hombres (F.B.R. y P.F.J.) murieron tras recibir en una camioneta. En Champotón , el encargado de un establecimiento de bebidas alcohólicas fue agredido a tiros y perdió la vida.

, el encargado de un fue y perdió la vida. En Ciudad del Carmen, un hombre resultó lesionado en el estacionamiento de una tienda de conveniencia en la colonia Tila.

En Calakmul, se reportó una privación ilegal de la libertad en el asentamiento irregular El Palmar, donde un grupo armado retuvo a cuatro personas, entre ellas una mujer. Las víctimas fueron abandonadas con vida cerca del ejido Narciso Mendoza, aunque con lesiones corporales. La Policía Estatal aseguró a tres presuntos implicados.

Finalmente, las autoridades confirmaron que el índice de suicidios se mantuvo activo durante julio, cerrando con 48 casos en 2026.