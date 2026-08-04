Karely Ruiz revela lo que vivió en el robo a su casa y pide frenar los ataques en su contra

Hace unos cuantos días, se dio a conocer que Karely Ruiz sufrió un robo en su propia casa en Nuevo León, donde hombres armados entraron a su casa con el objetivo de robar joyas y dinero en efectivo.

La situación causó muchas preocupaciones entre los fans de la creadora de contenido para adultos, quienes no dudaron en mandarle un mensaje, tras todo lo vivido, Karely Ruiz rompió el silencio y por medio de su canal de YouTube compartió algunos detalles sobre el caso.

Noticia Destacada El esposo de Karely Ruiz revela el estado de su pareja y su bebé, luego del robo en su casa

Además, aprovechó este momento para poner un alto a las críticas y desmintió por completo los rumores en donde aseguran que ella inventó el asalto para poder ganar más seguidores en redes sociales.

Esto dijo Karely Ruiz en el video que subió en redes sociales

En el video, Karely Ruiz estaba acompañada de su esposo, Jhon Echeverry, donde los dos revelaron que viven con miedo, pues su dirección fue filtrada y aseguraron que están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias para dar con los responsables de estos hechos.

“Sentimos mucho miedo. Abrieron la puerta, se metieron, golpearon a mi esposo. Yo tenía mucho miedo, me hice del baño del miedo porque era algo… no lo podíamos creer, la verdad"

Noticia Destacada Esposo de Karely Ruiz reaparece tras sufrir robo en su casa: VIDEO

El esposo de la creadora de contenido, aseguró que corrieron con los vecinos, uno de estos les negó el acceso y llamó a la policía, aunque por suerte su hija estaba en casa de sus abuelos.

Por otra parte, Karely mencionó que recibió varios ataques en redes sociales sobre personas que aseguraron que ella inventó todo por vistas.

“Ya pasó, gracias a Dios estamos bien. Lo material sale sobrando, gracias a Dios no le hicieron nada a mi esposo, él estuvo cuidándome. Por eso cuando la gente dice que él lo inventó, no nos pondríamos a inventar algo así por fama ni por seguidores (…) No me voy a poner a inventar o poner en riesgo a mi familia, eso ya es de gente enferma, pensar eso. Lo que vivimos es algo que se vive día a día, no sabemos por qué nos pasó”

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal