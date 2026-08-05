Lula advierte que Brasil enfrentará cualquier injerencia extranjera en las elecciones de 2026

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que su gobierno enfrentará cualquier intento de intervención extranjera durante las elecciones generales previstas para octubre de 2026.

Durante una entrevista concedida este miércoles 5 de agosto a los canales brasileños “Meteoro Brasil” y “Os Três Elementos”, el mandatario afirmó que su país está preparado para proteger la integridad del proceso electoral. La participación de Lula en esa transmisión también apareció registrada en la agenda oficial de la Presidencia brasileña.

El pronunciamiento ocurre en un contexto de tensión diplomática entre Brasilia y Washington. Lula sostuvo que las autoridades brasileñas no permitirán que gobiernos, representantes o grupos extranjeros intenten supervisar, condicionar o influir en la decisión de los electores.

¿Qué dijo Lula sobre una posible interferencia en las elecciones?

El presidente brasileño aseguró que cualquier actor externo que pretenda intervenir en los comicios recibirá una respuesta de las instituciones de su país.

“Brasil está preparado y va a enfrentar a cualquier persona de fuera que quiera interferir en nuestro proceso electoral”, expresó el mandatario durante la conversación.

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Lula añadió que Brasil debe ser tratado con respeto y rechazó que otras naciones intenten establecer condiciones sobre el funcionamiento de sus instituciones o su sistema de votación.

Su mensaje se enfocó particularmente en la defensa de las urnas electrónicas, utilizadas desde hace varios años en las elecciones brasileñas y administradas por la Justicia Electoral.

¿Cuándo serán las elecciones presidenciales de Brasil en 2026?

La primera vuelta electoral se realizará el 4 de octubre de 2026. En caso de que ningún candidato presidencial consiga la mayoría requerida, la segunda votación está programada para el 25 de octubre.

Más de 155 millones de brasileños podrán elegir al presidente y vicepresidente de la República, gobernadores, senadores, diputados federales y legisladores estatales o distritales. En esta elección también estarán en disputa dos escaños del Senado por cada estado y por el Distrito Federal.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este miércoles que su país está preparado para enfrentar cualquier intento de intervención extranjera en el proceso electoral previsto para el próximo 4 de octubre.https://t.co/jwMjy6NYV3 pic.twitter.com/FYMVdcCNAR — debate.do (@midebate) August 5, 2026

Tensiones entre Brasil y Estados Unidos aumentan antes de los comicios

Las declaraciones de Lula se producen mientras ambos gobiernos enfrentan diferencias diplomáticas relacionadas con la representación estadounidense en Brasil.

Estados Unidos propuso al abogado Daniel Pérez como embajador en territorio brasileño. El Departamento de Estado confirmó su nominación y destacó su experiencia jurídica y política, aunque el proceso diplomático requiere la aceptación previa del país receptor.

Lula relacionó las recientes disputas con lo que considera una falta de respeto a la soberanía de Brasil. También recordó que su gobierno rechazó el ingreso de ciudadanos estadounidenses que pretendían revisar el funcionamiento de las urnas electrónicas.

El mandatario sostuvo que las autoridades electorales brasileñas son las responsables de organizar, fiscalizar y garantizar la seguridad de los comicios. Con ello, insistió en que ninguna delegación extranjera podrá asumir funciones de investigación o supervisión fuera de los mecanismos internacionales reconocidos.

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