La historia de Susy, el chimpancé de más de 40 años que vive en el zoológico Centenario de Mérida

Quienes han visitado el zoológico Centenario de Mérida seguramente han escuchado hablar de Susy, la chimpancé que, desde hace décadas, se ha convertido en uno de los animales más emblemáticos del parque.

Su historia ha acompañado a varias generaciones de yucatecos, quienes crecieron observando sus travesuras y hoy continúan visitándola junto con sus hijos y nietos.

Noticia Destacada ¿Qué pasó con Unión? La razón por la que el Zoológico Centenario de Mérida ya no tiene elefantes

Aunque con frecuencia circulan rumores sobre su estado de salud o incluso sobre una supuesta muerte, la realidad es que Susy continúa viviendo en el Centenario bajo cuidados especializados debido a su avanzada edad.

¿Quién es Susy, la chimpancé del Centenario?

Susy es un chimpancé que llegó al Parque Zoológico del Centenario en 1986, cuando tenía alrededor de 10 años de edad, procedente de Playa del Carmen, donde anteriormente vivía con una familia. Desde entonces se convirtió en uno de los principales atractivos del recinto.

Actualmente supera los 40 años de edad —algunas estimaciones incluso la sitúan cerca de los 50 años—, por lo que es considerada una de las habitantes más longevas del zoológico y la única chimpancé que permanece en la península de Yucatán.

Noticia Destacada Así era la Plaza Grande de Mérida hace más de 120 años: el kiosco que desapareció y pocos recuerdan

Las travesuras que hicieron famosa a Susy

Durante muchos años, Susy fue conocida por su fuerte carácter. Era común que sorprendiera a los visitantes lanzando objetos e incluso excremento hacia quienes la molestaban o gritaban frente a su recinto.

Especialistas del zoológico han explicado que ese comportamiento, que durante mucho tiempo fue visto como una curiosidad, en realidad está relacionado con situaciones de estrés, por lo que actualmente se invita a los visitantes a respetar su espacio y evitar alterarla.