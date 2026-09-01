Yucatán inicia el Mes de la Patria con izamiento de la Bandera en la Plaza Grande de Mérida

Con una ceremonia cívica en la Plaza Grande de Mérida, el Gobierno de Yucatán dio inicio este lunes a las actividades conmemorativas del Mes de la Patria, en el marco del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

En representación del gobernador Joaquín Díaz Mena, el secretario general de Gobierno, Omar Pérez Avilés, encabezó el izamiento de la Bandera Nacional, acompañado por autoridades civiles y militares.

El acto comenzó a las 7:00 de la mañana, cuando Pérez Avilés salió del Salón de los Retratos del Palacio de Gobierno rumbo a la Plaza Grande, acompañado por el comandante de la X Región Militar, general de División José Francisco Terán Valle.

Noticia Destacada Inicia construcción del Centro Estatal para el Autismo con inversión de 90 mdp en Yucatán

Durante la ceremonia, con el acompañamiento de la Banda de Música, autoridades y asistentes entonaron el Himno Nacional Mexicano y realizaron los honores correspondientes al lábaro patrio, considerado símbolo de la soberanía, unidad e identidad nacional.

Al evento acudieron representantes de las Fuerzas Armadas y corporaciones de seguridad, entre ellos mandos de la IX Zona Naval, la 32/a. Zona Militar, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

También estuvieron presentes representantes de los tres poderes del Estado y del Ayuntamiento de Mérida.

Noticia Destacada Agua potable, saneamiento y seguridad, los ejes del Plan Bienestar en Yucatán, asegura Díaz Mena

Entre las autoridades civiles participaron Naomi Peniche López, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; Wilmer Monforte Marfil, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso; y Erika Beatriz Torres López, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.

Por parte del Ayuntamiento de Mérida acudió Carmen González Martín, directora de Gobernación y representante del gobierno municipal.

Asimismo, asistieron funcionarios estatales y federales, entre ellos Andrés Peralta Rivera, representante de la Secretaría de Gobernación en Yucatán; Juan Manuel León León, fiscal general del Estado; Alejandro Ríos Covián Silveira, fiscal federal en Yucatán; el secretario de Educación, Juan Balam Várguez, y el director general del Instituto del Deporte, Armín Lizama Córdova.

Con este acto, Yucatán dio comienzo formal a las actividades del Mes de la Patria, periodo en el que se realizarán diversas ceremonias y actividades para conmemorar la Independencia de México.