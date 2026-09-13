Conmemoran los 179 años de la Gesta Heroica de los Niños Héroes desde el Parque de La Mejorada en Mérida

Desde el Parque de la Mejorada y con la bandera a media asta, se llevó a cabo la ceremonia del CLXXIX Aniversario de la “Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec”. Autoridades militares, estatales y municipales rindieron homenaje a los cadetes que defendieron al Colegio Militar de las fuerzas de ocupación estadounidenses durante la Batalla de Chapultepec en 1847.

Durante la ceremonia, el General de Brigada Estado Mayor Juan Manuel Mendoza Portillo, comandante de la 32ª Zona Militar, rememoró la gesta heroica en la que participaron los jóvenes cadetes del Colegio Militar. En su mensaje, señaló que la historia de los “Niños Héroes”, recuerda que la juventud no solo es una etapa en la vida, sino una fuerza transformadora de la sociedad. Por ello, señaló a las nuevas generaciones como los responsables de construir un México más unido y próspero.

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”Hoy como ayer, nuestra nación necesita jóvenes que crean en sí mismos, que se preparen, que estudien, que trabajen por sus comunidades y que comprendan que el verdadero patriotismo se demuestra todos los días mediante nuestras acciones y nuestro compromiso con el bien común. En esta fecha solemne, las Fuerzas Armadas de México son y seremos instituciones que a lo largo de nuestra historia han mantenido un firme compromiso con la nación y con su pueblo”, añadió.

Por su parte, el gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena, dirigió su mensaje a las niñas y niños de la Escuela Primaria “Distrito Federal” quienes estuvieron presentes en la ceremonia. El mandatario estatal recordó los hechos de la gesta y cómo estos marcaron un hito en la historia nacional que se continúa recordando más de 179 años después.

Elementos de la Marina Armada, Ejército, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública participaron en el acto conmemorativo / Alex Flebes

Exhaltó también la figura de teniente coronel de ingeniería Juan Crisóstomo Cano y Cano, yucateco que combatió el 13 de septiembre de 1847 en Chapultepec, sitio en donde falleció defendiendo a la patria. “Yucatán estuvo presente en aquella defensa y esa memora también nos enorgullece”, expresó el gobernador a las niñas y niños presentes.

Como parte del acto solemne, la estudiante Lilian Monserrat Ortiz Rodríguez de la Escuela Primaria participante, declamó un poema en honor a los “Niños Héroes”. Asimismo, el ejecutivo estatal llevó a cabo el pase de lista ante los asistentes, elementos de la Marina Armada, Ejército, Guardia Nacional y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública.

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Junto al gobernador Díaz Mena y el comandante de la 32ª Zona Militar, estuvieron la Presidenta Municipal de Mérida Cecilia Patrón Laviada; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Naomi Peniche López; la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado Erika Torres López; el General Brigadier de Estado Mayor Hamlet Toledo Chelala, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Yucatán; el Secretario de Seguridad Pública Comisario Luis Felipe Saidén Ojeda.

Los honores en el acto incluyeron la entonación del Himno Nacional Mexicano, así como una guardia de honor y minuto de silencio delante de la estatua que recuerda a los jóvenes cadetes que actuaron con valor para defender la patria de la intervención extranjera.