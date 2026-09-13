Doble hoy no circula: estos autos no circulan hoy en CDMX y Edomex

La Fase I de contingencia ambiental por ozono se mantiene este domingo 13 de septiembre en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que permanece activo el Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.



La medida estará vigente de 5:00 a 22:00 horas, con el objetivo de disminuir las emisiones contaminantes ante las condiciones meteorológicas que dificultan la dispersión del ozono. La CAMe explicó que un sistema anticiclónico mantiene viento débil, estabilidad atmosférica y limitada ventilación, además de que se prevé intensa radiación solar, condiciones que favorecen la acumulación de contaminantes y una calidad del aire de mala a muy mala.



Noticia Destacada Continúa fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México

¿Qué vehículos no circulan este domingo?



Durante el horario establecido deberán permanecer fuera de circulación:



Vehículos particulares con holograma de verificación 2.

Vehículos particulares con holograma 1 y placas con terminación 1, 3, 5, 7 y 9.

Vehículos particulares con holograma 0 y 00, engomado rosa y placas terminadas en 7 u 8.

Vehículos que no porten holograma de verificación, incluidos algunos automóviles antiguos, de demostración, nuevos, con permisos de circulación, pase turístico, placas foráneas o placas formadas por letras; estos tienen una restricción equivalente a los vehículos con holograma 2.



Además, el 50 por ciento de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca y tengan matrícula con terminación non deberán suspender su circulación.



Los vehículos de carga local y federal tienen restricción de 6:00 a 10:00 horas, salvo aquellos inscritos en los programas de autorregulación correspondientes. En tanto, los taxis que estén sujetos a alguna de las restricciones deberán dejar de circular de 10:00 a 22:00 horas.



¿Qué vehículos sí pueden circular?



Entre las unidades exentas se encuentran los vehículos eléctricos e híbridos, aquellos con matrícula ecológica o holograma exento, así como vehículos de emergencia, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil y servicios urbanos.



También están exentos el transporte público de pasajeros que cumpla con las disposiciones de verificación, vehículos para personas con discapacidad que cuenten con la autorización correspondiente, unidades que transporten productos perecederos con sistemas de refrigeración y motocicletas.



La contingencia fue activada el sábado luego de que se registraran concentraciones horarias máximas de 161 partes por billón (ppb) de ozono en la estación Benito Juárez y 157 ppb en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, en Coyoacán.



Ante las condiciones de contaminación, las autoridades recomendaron evitar actividades físicas y actividades al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas, particularmente a niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.



La CAMe tiene previsto emitir una nueva actualización sobre la evolución de la calidad del aire y las condiciones meteorológicas para determinar si la contingencia continúa o puede ser suspendida