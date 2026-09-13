Continúa fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México



Con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas que aplican en la ZMVM, publicados por los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y sus medidas, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes.



Noticia Destacada Encabeza Claudia Sheinbaum homenaje a los Niños Héroes en Chapultepec: En vivo

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informa que continúa la influencia de un sistema de alta presión sobre los estados del centro del país, que ocasionará estabilidad atmosférica moderada y nubosidad limitada hasta la mitad de la tarde. El viento permanecerá débil y las temperaturas máximas estarán alrededor de los 26 grados Celsius. Con esta configuración de los sistemas se favorecerá la acumulación de los contaminantes durante el día y la formación de ozono en el Valle de México, por lo que la calidad del aire en la región será de Mala a Muy Mala.



MEDIDAS Y RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIÓN



Se recuerda a la población:



Mantenerse informados sobre la calidad del aire, y atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados y mantenerse informados

Reducción de emisiones



Se recomienda:



Facilitar y continuar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.

Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico.

Reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa.