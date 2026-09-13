Falla transformador "nuevo" de la CFE y deja sin luz a vecinos de la colonia San Román de Holpechén

Vecinos de la colonia San Román de esta ciudad se quedaron sin energía eléctrica desde las 11 de la noche del sábado y hasta las 11 Horas de este domingo no tienen el servicio, y están enojados y si no son atendidas sus demandas tomarán medidas drásticas.

Luis Alberto Pool Novelo uno de los vecinos afectados señaló que son alrededor de 50 familias o más los que se quedaron sin ese importante servicio desde anoche.

Añadió que ya fue una comisión de vecinos a las oficinas de la CFE y no hay persona de guardia, por lo cual exigen a la esa empresa atender cuanto antes el problema.

Señaló que el transformador de la esquina de la calle 26 por 25 está supuestamente nuevo porque lo cambiaron hace menos de dos meses y aún así las fallas persisten y se han intensificado.