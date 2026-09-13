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Yucatán / Mérida

Joaquín Díaz Mena abandera a la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de Futsal Down 2026

Durante el acto, Díaz Mena destacó que “la lucha y perseverancia” de los jugadores y sus familias enorgullecen al Estado.

Marco Sánchez Solís

Por Marco Sánchez Solís

13 de sept de 2026

1 min

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Joaquín Díaz Mena abandera a la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de Futsal Down 2026
Joaquín Díaz Mena abandera a la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de Futsal Down 2026 / Marco Sánchez Solís

El Gobernador del Estado, Joaquín "Huacho" Diaz Mena encabeza el abamdersmiento de la seleccion mexicana que participará en la Copa Mundial de Futsal Down 2026.

El Multigimnasio "Socorro Cerón Herrera" del Complejo Deportivo "Kukulcán" será el escenario de este evento que comenzará este lunes 14 y concluirá el 20 de septiembre.

“Con el simple hecho de estar acá ustedes ya son ganadores, la lucha y perseverancia de ustedes y sus familias nos enorgullecen, denlo todo en la cancha y esperamos que los resultados se les den”, dijo el mandatario Estatal.

En total seis países toman parte en este campeonato donde figura el representativo de Brasil que es tricampeón consecutivo, además está Argentina, Perú, Guatemala, Portugal y México, en la edición pasada hace dos años el tri terminó tercero

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