Mérida estrena “nuevo pulmón” con la inauguración del Corredor Verde de Ciudad Caucel

Mérida tiene un nuevo pulmón con la inauguración del Corredor Verde de Ciudad Caucel, un espacio diseñado para resguardar a la vida silvestre y combatir el crecimiento acelerado de la mancha de concreto de la capital yucateca. Ubicado en el Poniente de la ciudad, ayer se inauguró oficialmente el espacio de 1.36 kilómetros dedicados al cuidado, concientización y respeto a la naturaleza.

La apertura estuvo encabezada por la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada, quien destacó la importancia que tiene este tipo de acciones para sostener los ecosistemas de la región. Apuntó que es primero de tres espacios similares que han sido diseñados con participación ciudadana, asesoramiento científico y pensando en el bienestar de la ciudadanía, la flora y la fauna local.

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“Un corredor verde es un espacio para cuidar de nuestro medio ambiente y, sobre todo, evitar las islas de calor que tanto nos afectan cada día a las y los meridanos. Por eso, este nuevo lugar se suma a la infraestructura de la ciudad, al gran reto que tenemos como comunidad de bajar las temperaturas tan altas que nos afectan”, dijo.

El proyecto contempló varias secciones diseñadas con ecosistemas locales. La primera son árboles frutales de la región, otra de selva baja y también un humedal. Para la selección de las plantas se contó con la asesoría del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), quienes determinaron las plantas que mejor se adecuan para cada zona.

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Por su diseño, este espacio no tendrá una fuerte iluminación, ya que busca ser un sitio amigable para la fauna local como aves, insectos e incluso animales pequeños. Por ello tampoco se presenta como un parque y, aunque cuenta con infraestructura para descansar y pasear, carece de juegos y áreas sociales más grandes.

La directora general del CICY, Maira Rubí Segura Campos, puntualizó que para el centro de investigación es importante participar en estas iniciativas, ya que convierte en acciones el conocimiento desarrollado por la ciencia.

Al respecto, el director de la Unidad de Medio Ambiente y Bienestar Animal, Raúl Escalante Alcocer, invitó a disfrutar lo que ofrece el lugar, pero con respeto.