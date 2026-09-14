En Yucatán, el 55% de los empleos formales paga menos de 14 mil 400 pesos mensuales, referencia de salario digno para este 2026

Más de la mitad de los puestos de trabajo formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán tiene remuneraciones inferiores a 14 mil 400 pesos mensuales, monto que Acción Ciudadana Frente a la Pobreza establece como referencia de salario digno para el 2026.

De alrededor de 436 mil puestos registrados en el estado, unos 240 mil, equivalentes al 55%, se encuentran por debajo de ese umbral, de acuerdo con el Termómetro Salarial 2026 elaborado por la organización con datos del IMSS al 30 de junio.

La proporción coloca a Yucatán tres puntos porcentuales por encima del promedio nacional, donde 52% de los puestos formales se encuentra por debajo de esa referencia salarial.

Montos de ingresos

El estudio clasifica los ingresos en tres grupos. En Yucatán, aproximadamente 9 mil puestos, equivalentes al 2%, tienen lo que la organización denomina “salarios de pobreza”; otros 231 mil, 53%, se encuentran en el rango de “salarios de sobrevivencia”, y 196 mil, 45%, alcanzan un salario considerado digno o superior.

Noticia Destacada Estudio detecta plomo, aluminio, cromo y amonio en cenotes al Norte de Yucatán; también hay señales de salinización

La clasificación no corresponde a categorías oficiales del IMSS ni al salario mínimo establecido por ley. Acción Ciudadana Frente a la Pobreza utiliza una metodología propia para estimar cuánto debería percibir una persona trabajadora para contribuir al sostenimiento de un hogar con condiciones consideradas dignas.

Para el 2026, la organización fija esa referencia en 14 mil 400 pesos mensuales. El cálculo parte de una “canasta de vida digna” estimada en 28 mil 800 pesos para una familia de cuatro integrantes con dos personas que aportan ingresos.

Los llamados salarios de pobreza son aquellos inferiores al equivalente al costo de dos canastas básicas. El rango de sobrevivencia comprende ingresos superiores a ese nivel, pero menores a los 14 mil 400 pesos mensuales.

La diferencia es relevante: estar por debajo del salario digno definido por la organización no significa necesariamente encontrarse en pobreza laboral.

Fenómenos diferentes

El indicador oficial de pobreza laboral del Inegi muestra que durante el segundo trimestre del 2026 el 27.8% de la población de Yucatán vivía en hogares cuyo ingreso procedente del trabajo era insuficiente para adquirir la canasta alimentaria, frente al 27% registrado un año antes.

Ambas mediciones observan fenómenos distintos. Mientras la pobreza laboral considera el ingreso de los hogares y el costo de los alimentos, el Termómetro Salarial analiza los salarios asociados a puestos formales registrados ante el IMSS y los compara con el umbral de ingreso digno definido por la organización.

Noticia Destacada Profepa clausura trabajos sobre las dunas de Chabihau por causar daños al ecosistema

El rezago salarial del estado tiene además antecedentes en los propios registros del Seguro Social. Al cierre del 2025, el salario base de cotización promedio en Yucatán era de 524.55 pesos diarios, por debajo del promedio nacional de 627.87 pesos.

Termómetro nacional

En todo el país, el Termómetro Salarial contabiliza 22.7 millones de puestos formales. De ellos, 11.9 millones, 52%, están por debajo de la referencia de salario digno; alrededor de 11.5 millones permanecen en el rango de sobrevivencia y 407 mil, cerca de 2%, en el de salarios de pobreza.

En contraste, 10.9 millones, equivalentes al 48% del total, tienen remuneraciones iguales o superiores a 14 mil 400 pesos mensuales. El reporte señala que en 24 de las 32 entidades más de la mitad de los puestos formales queda por debajo del umbral de salario digno.

Guerrero y Sinaloa presentan las mayores proporciones, con 67%, seguidos de Durango, Oaxaca, Nayarit y Tabasco, con 66%. En el extremo contrario se encuentra Baja California, donde 76% de los puestos registrados alcanza el salario digno o lo supera. Es además la única entidad donde, según la clasificación del Termómetro Salarial, ya no existen puestos con salarios considerados de pobreza.