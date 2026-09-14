Va y Ven ampliará su horario este 16 de septiembre en Mérida: consulta las 28 rutas que operarán hasta las 3 AM

La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) informó que 28 rutas del sistema Va y Ven ampliarán su horario de servicio durante los festejos patrios de este 15 de septiembre, con el objetivo de facilitar el regreso de los usuarios durante la madrugada del 16 de septiembre.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia, las últimas salidas desde el Centro de Mérida serán entre las 2:50 y las 3:11 de la madrugada, dependiendo de la ruta. La ATY recomendó consultar previamente el horario correspondiente para planear el regreso después de las celebraciones del Grito de Independencia.

Entre las rutas que tendrán servicio extendido se encuentran R79 Chuburná–Glorieta Los Cantaritos–C.61 Fracc. Francisco de Montejo, con última salida a las 2:55 horas; R6 60–Penal–Hospital O'Horán, a las 3:06; R25 Santa Isabel, a las 3:07; R74 Av. Tecnológico–Vía Montejo–Fracc. Las Américas, a las 3:11; y R23 San Haroldo, a las 3:05 horas.

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También se contemplan las rutas R44 Prepa 1–Calle 39–Los Héroes etapa I y II, con salida a las 2:55; R55 Mérida–Cholul, a las 3:10; R18 42 Sur–Cielo Alto, a las 3:08; R114 Piedra de Agua, a las 3:05; R60 San Antonio Cinta, a las 2:55; y R63 Copó–La Isla, a las 2:50 horas.

¿A qué hora sale el último Va y Ven este 15 de septiembre en Mérida?

La ampliación también contempla rutas hacia distintos sectores de Mérida. La R93 Av. Jacinto Canek–Parque Balcones–Villas Caucel tendrá su última salida desde el Centro a las 2:58 horas; R41 63–Periférico–San Camilo, a las 2:56; R107 67–Mulsay, a las 2:58; R9 O'Horán–IMSS Cd. Caucel–Fracc. Almendros III, a las 2:56; y R34 Coca–Amalia–San Pedro Noh Pat–Encinos II, a las 2:55.

La lista continúa con R96 Animaya–Bicentenario, cuya última salida será a las 3:00 horas; R2 Periférico–Roble–San Marcos, a las 2:54; R98 Nora Quintana–Juan Pablo, a las 3:01; R78 Chuburná–CICY–Prepa 8–Fracc. Francisco de Montejo–Fac. Mat. CRIT, a las 2:55; y R97 65–Centenario–Bosques del Poniente–Anikabil, a las 3:02 horas.

Asimismo, la R105 69 Poniente–Xoclán tendrá su última salida a las 2:55; R73 Av. Tec.–Siglo XXI–The Harbor–Fracc. Las Américas II, a las 2:59; R101 69 Poniente–Madero–Juan Pablo II, a las 3:02; R115 Crescencio Rejón–El Roble–Prepa 3, a las 2:55; R109 69–Diamante, a las 3:03; R10 Xmatkuil, a las 2:53; y R90 H. O'Horán–Av. Jacinto Canek–Cobay Caucel–Piedra Norte, a las 3:01 horas.

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Rutas nocturnas del Va y Ven mantendrán su horario habitual

La ATY aclaró que las rutas nocturnas del Va y Ven mantendrán su horario habitual de servicio, por lo que los usuarios también podrán considerar esta opción para regresar a casa durante los festejos patrios.

Con esta modificación temporal, el transporte público tendrá salidas desde el Centro de Mérida hasta después de las 2:50 de la madrugada del miércoles 16 de septiembre, aunque el horario límite dependerá de cada recorrido. La dependencia llamó a los usuarios a revisar la ruta que utilizarán y planear con anticipación su regreso a casa.