A 38 años de Gilberto: el día que Campeche quedó bajo el agua por el huracán asesino

Hoy, 14 de septiembre, se cumplen 38 años del impacto de Gilberto en la Península. Preparé la nota con énfasis en el saldo humano y los daños, pero separando las cifras nacionales de las correspondientes a Campeche, porque las fuentes históricas manejan distintos cortes del saldo final.

El día que Gilberto golpeó Campeche: muertos, damnificados y una ciudad bajo el agua

El 14 de septiembre de 1988, Campeche quedó bajo el embate de uno de los huracanes más destructivos que ha golpeado a México: Gilberto, un ciclón que llegó a la Península de Yucatán convertido en categoría 5 y que dejó a su paso una estela de muerte, inundaciones, viviendas destruidas y comunidades severamente afectadas.

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El huracán tocó tierra ese día en Cozumel, Quintana Roo, con vientos sostenidos cercanos a los 287 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 340 kilómetros por hora. Posteriormente atravesó la Península de Yucatán y salió hacia el Golfo de México, antes de volver a tocar tierra en el noreste del país. El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) reconoce el 14 de septiembre de 1988 como la fecha en que Gilberto dejó destrucción en Quintana Roo y Yucatán antes de continuar su trayectoria hacia el norte.

En Campeche, el paso del ciclón provocó inundaciones, graves daños materiales y pérdidas económicas, además de dejar cerca de 50 mil damnificados, 55 personas heridas y ocho muertos, de acuerdo con el recuento difundido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Campeche.

La capital campechana quedó prácticamente paralizada. Las lluvias y el oleaje provocaron inundaciones, mientras los fuertes vientos derribaron árboles, postes y estructuras, además de ocasionar daños en viviendas y embarcaciones. Testimonios y registros históricos de la época describen una ciudad sin electricidad ni comunicaciones y con amplias zonas bajo el agua.

Pero el desastre no terminó en Campeche. En la Península, decenas de miles de personas quedaron sin hogar y decenas de embarcaciones fueron destruidas o hundidas. Fuentes históricas estiman que más de 60 mil viviendas fueron destruidas en México y que unas 35 mil personas quedaron sin hogar en la región peninsular.

El saldo humano de Gilberto a escala nacional también fue devastador. Los registros más citados atribuyen 202 muertes a México, aunque existen recuentos históricos posteriores que manejan cifras diferentes dependiendo de si se contabilizan víctimas directas e indirectas. A nivel internacional, el huracán dejó al menos 318 personas muertas en los países afectados.

Uno de los episodios más dramáticos ocurrió días después en Monterrey, donde las lluvias torrenciales provocaron el desbordamiento del río Santa Catarina. Varias personas fueron arrastradas por las aguas cuando cuatro autobuses quedaron atrapados; reportes de la época señalaron entre 150 y 200 personas desaparecidas inicialmente. Los cuerpos comenzaron a ser recuperados posteriormente y el desastre se convirtió en uno de los episodios más recordados de Gilberto en México.

La dimensión de la tragedia fue tal que Gilberto quedó registrado como uno de los ciclones más intensos y destructivos del siglo XX. Durante su trayectoria por el Caribe, la Península y el noreste mexicano, provocó inundaciones, pérdida de viviendas, daños agrícolas, destrucción de infraestructura, cortes de electricidad y comunicaciones, además de un enorme impacto económico.

En Campeche, 38 años después, el recuerdo de aquel 14 de septiembre permanece como uno de los episodios más severos de la historia reciente del estado. La cifra de 50 mil damnificados y ocho fallecidos forma parte del registro histórico local de una jornada en la que el huracán convirtió calles y zonas habitadas en áreas inundadas y dejó daños que tardaron meses en ser superados.